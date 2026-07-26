Robert Lewandowski przygodę z MLS rozpoczął najgorzej, jak mógł. Po dwóch pierwszych meczach w barwach Chicago Fire jego zespół ma na koncie dwie porażki, a Polak wciąż czeka na swoją premierową bramkę. Tej nie udało się zdobyć również w wyjazdowym spotkaniu z New York City FC.

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Lewandowski z drugą porażką. Pokazali, jak się zachował po meczu

37-latek w nocy z soboty na niedzielę polskiego czasu na murawie pojawił się dopiero od startu drugiej połowy. Chwilę później stanął przed znakomitą okazją. Po dośrodkowaniu z rzutu wolnego oddał strzał z kilku metrów, ale chybił. Potem szans na rehabilitację już nie miał. Fire przestało kreować sytuacje podbramkowe, a Lewandowski mógł jedynie się irytować. Ostatecznie utrzymał się wynik z pierwszej połowy, czyli 3:1.

Dla Lewandowskiego niewątpliwie było to trudne przeżycie tym bardziej, że chciał się pokazać z dobrej strony przed licznie zgromadzoną w Nowym Jorku polską publicznością. Mimo rozczarowania nie zapomniał o niej po końcowym gwizdku. - Trzeba przyznać, że Lewandowski zagrał w drugiej połowie, a potem pobiegł podziękować rzeszy polskich kibiców w narożniku i oddać swoją koszulkę - odnotował na platformie X użytkownik Scotty Hockey i zilustrował to zdjęciem z trybun.

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Porażka drużyny Lewandowskiego niestety zatrzymała prawdziwe polskie święto. Jeszcze przed rozpoczęciem spotkania w mediach społecznościowych zaczęły krążyć nagrania, na których widać mnóstwo fanów pod nowojorskim Yankee Stadium. Spora część z nich miała na sobie koszulki reprezentacji Polski lub Chicago Fire z nazwiskiem: "Lewandowski" na plecach.

Kolejna okazja, by oglądać Roberta Lewandowskiego w akcji nadarzy się już niedługo. W niedzielę 2 sierpnia jego Chicago Fire zmierzy się na własnym stadionie z Charlotte FC (godz. 2:30 polskiego czasu). Dla Polaka będzie to debiut na domowym obiekcie w Chicago.