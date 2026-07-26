Decyzja ws. Lewandowskiego wywołała wściekłość. "Tam nikt nie umie"

Robert Lewandowski wciąż czeka na swoją pierwszą bramkę w MLS. "Robert Lewandowski nie zanotował najlepszego debiutu w Chicago Fire. Kapitan reprezentacji Polski w meczu z Interem Miami nie strzelił gola, a jego zespół przegrał 2:3. Dziś w nocy mógł się poprawić. Chicago Fire zagrało na wyjeździe z New York City FC. Jak tym razem mu poszło? Początkowo... w ogóle, bo usiadł na ławce rezerwowych. A gdy już się pojawił na boisku, to nie pomógł drużynie, która przegrała 1:3" - pisał Bartosz Naus po drugim meczu Lewandowskiego w MLS.

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Kibice grzmią po decyzji ws. Roberta Lewandowskiego. "Będzie sporo problemów"

W komentarzach pod postem Chicago Fire o wyjściowej jedenastce na mecz, rozpętała się burza. Kibice byli bardzo niezadowoleni z faktu, że Robert Lewandowski nie znalazł się w "11".

"Tam nikt nie umie grać w piłkę oprócz Lewego, a oni go dają na ławkę",

"Przepraszam, ale Lewy nie zaczyna? Po wszystkim w tym tygodniu",

"Nie ma Lewandowskiego, to nie oglądam",

To jest jakiś żart?. Lewy na ławce",

"Gdzie Lewandowski?",

"Lewy to tylko PR dla tego klubu",

"To będzie kolejna porażka. Jeśli nie zakwalifikujemy się do play-offów przez takie decyzje, będzie sporo problemów",

"Dlaczego Lewandowski jest na ławce?!" - to tylko niektóre z komentarzy pod postem Chicago Fire.

Wszystkie komentarze można zobaczyć w linku poniżej.

Chicago Fire zagrało fatalnie i przegrało 1:3 z New York City FC. "Lewandowski niestety dostosował się poziomem gry do reszty zespołu. Kapitan reprezentacji Polski na razie zagrał dwa mecze w MLS i oba przegrał, nie strzelił też żadnego gola" - dodawał Naus.

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Lewandowski kolejną szansę na pierwszego gola i zwycięstwo w MLS będzie miał w niedzielę 2 sierpnia. Wtedy Chicago Fire zagra przed własną publicznością z Charlotte FC. Początek meczu o godz. 2.30 czasu polskiego.

Lewandowski sam w Nowym Jorku. Jest gorzej niż myśleliśmy

"Poddajecie się? Czy macie ochotę na więcej? - krzyczał grający Kevina McCallistera, Macaulay Culkin, gdy dopiekał gnębiącym go złodziejaszkom. Ta scena z kultowego "Kevina samego w Nowym Jorku" śmieszy i bawi do dziś, pokazując jakim sprytem wykazał się ośmiolatek, zostawiony sam w wielkim mieście. Do piłkarzy Chicago Fire po każdej wizycie na Yankee Stadium podobnie mogą krzyczeć piłkarze New York City FC. Odkąd dołączyli do ligi MLS, czyli od dekady, zwykle ucierali nosa ekipie "Strażaków" i nigdy nie dali się pokonać. Scenariusz powtórzył się w sobotę i nie zaradził temu Lewandowski, który na boisku w Nowym Jorku pojawił się późno i wyglądał na osamotnionego" - pisał w spostrzeżeniach z meczu Kacper Sosnowski ze Sport.pl.