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Mistrz wielkoszlemowy wchodzi do świata piłki. Podpisał kontrakt

Dominic Thiem rozpoczyna zupełnie nowy rozdział w swoim życiu. Były trzeci tenisista świata i triumfator US Open z 2020 roku postanowił zamienić rakietę na piłkę nożną. Austriak został oficjalnie zarejestrowany jako zawodnik Badener AC, klubu występującego w ósmej lidze austriackiej.
Dominic Thiem
Screen - https://www.youtube.com/watch?v=jagiGhQgdww

Dominic Thiem zakończył karierę w 2024 roku. Po pewnym czasie zdecydował się spróbować swoich sił w zupełnie innej dyscyplinie. Jak poinformowały austriackie media, były gwiazdor światowego tenisa dołączył do Badener AC i wkrótce rozpocznie treningi z nową drużyną. W klubie nikt nie zamierza jednak traktować go ulgowo tylko dlatego, że wcześniej należał do światowej czołówki tenisistów. Dyrektor klubu Sergej Petrović podkreślił, że miejsce w składzie trzeba będzie wywalczyć na boisku. 

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Thiem w nowej roli. "Mam nadzieję, że będzie grał"

- Słyszeliśmy, że jest dobrym piłkarzem. Mam nadzieję, że będzie grał - powiedział dyrektor klubu Sergej Petrović, cytowany przez portal NON. - Treningi jeszcze się nie rozpoczęły, więc trudno mi wiele powiedzieć o nowych zawodnikach. Dominic ma w klubie swojego znajomego i mam nadzieję, że będzie u nas prezentował się bardzo dobrze. Każdy będzie jednak musiał wywalczyć miejsce w podstawowym składzie - dodał Petrović.

Dla Thiema nie będzie to pierwszy kontakt z piłką nożną na poziomie klubowym. W ostatnim czasie reprezentował już barwy zespołu ze swojego rodzinnego miasta - Lichtenworth. Rozegrał tam dziesięć spotkań i zdobył jedną bramkę.

Dominic Thiem zapisał się w historii światowego tenisa przede wszystkim triumfem w US Open 2020, gdzie w finale pokonał Alexandra Zvereva.

Poważna kontuzja zatrzymała karierę tenisową Thiema

W trakcie kariery wywalczył łącznie 17 tytułów rangi ATP, dwukrotnie dotarł do finału Rolanda Garrosa i raz zagrał w finale Australian Open. Były trzeci zawodnik światowego rankingu dwukrotnie wystąpił również w finale ATP Finals.

Karierę Austriaka wyhamowała poważna kontuzja prawego nadgarstka, której doznał w 2021 roku. Mimo wielu prób nie zdołał wrócić do dawnej dyspozycji, a trzy lata później ogłosił zakończenie zawodowej kariery. Wielu zapamiętało go jako specjalistę od jednoręcznego bekhendu.

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