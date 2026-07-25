Reprezentant Polski z pierwszym golem w klubie. Ależ inauguracja sezonu

- Bartosz to energiczny i agresywny defensywny pomocnik z imponującymi możliwościami biegowymi, co gwarantuje równowagę tak ważną na jego pozycji. Dobrze panuje nad piłką i jest bardzo inteligentny piłkarsko, a jednocześnie wnosi ze sobą bogate doświadczenie międzynarodowe zdobyte w reprezentacji Polski - tak o Bartoszu Sliszu tuż po transferze mówił Benjamin Schmedes, dyrektor sportowy Broendby. Polak trafił do klubu z Kopenhagi w styczniu 2026. Zdążył rozegrać w nim 14 meczów, ale trafienia nie zanotował. W końcu się jednak przełamał.

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Bartosz Slisz trafia w Danii po raz pierwszy. Co za gol!

W sobotę, 25 lipca, ekipa Slisza rozpoczęła rywalizację w lidze duńskiej w tym sezonie. Na start czekało ją trudne wyzwanie, bo wyjazdowy mecz z mistrzem kraju, Aarhus. Polak pojawił się na murawie od pierwszych minut. Początek nie był dla niego najlepszy, bo już w 26. minucie zobaczył żółtą kartkę. Musiał się więc pilnować w kolejnych akcjach i odbierać piłkę rywalom w tzw. białych rękawiczkach.

Na szczęście Slisz nie miał z tym problemu i dograł spotkanie do końca. Ba, w 52. minucie otworzył wynik! Gol padł po stałym fragmencie gry. Po dośrodkowaniu z rzutu rożnego piłka trafiła do Luisa Binksa, a ten zgrał ją Polakowi. Slisz znalazł się w bardzo trudnym położeniu, stał tyłem do bramki, ale odnalazł się w polu karnym. Nie przyjmował piłki, a oddał strzał, obracając się przodem do siatki.

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Było to premierowe trafienie naszego rodaka w duńskiej drużynie. Na koncie miał już wcześniej asystę. Trafienie Slisza nie wystarczyło jednak, by wywieść z terenu rywala trzy punkty. Broendby musiało zadowolić się jednym "oczkiem". W 84. minucie rzut karny na bramkę zamienił bowiem Kristian Arnstad.

Remis z pewnością nie satysfakcjonuje mistrza Danii, dla którego był to kolejny słaby mecz. Takowy zaliczył też w eliminacjach do Ligi Mistrzów, gdzie w pierwszym spotkaniu drugiej rundy uległ aż 1:4 Lechowi Poznań i to na własnym stadionie.