Nagranie z Haalandem podbija sieć. Ponad milion wyświetleń w cztery godziny

Norwegia okazała się "czarnym koniem" MŚ 2026. Choć medalu nie zdobyła, to dotarła do ćwierćfinału, eliminując m.in. wielką Brazylię (2:1). Do sukcesu kadrę prowadził Erling Braut Haaland, strzelec siedmiu goli. To właśnie on był jednym z bohaterów mundialu. I jak się okazało, nie tylko tam brylował.

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Erling Haaland dał popis na weselu kolegi. Goście poczuli się jak Wikingowie

W ostatnich godzinach odbyło się wesele Gianluigiego Donnarummy z Alessią Elefante. Jednym z zaproszonych gości był Haaland, klubowy kolega Włocha. I to właśnie Norweg skradł show na uroczystości. Nagranie z udziałem piłkarza Manchesteru City błyskawicznie obiegło sieć i stało się hitem. Co takiego zrobił Haaland?

Okazało się, że na przyjęcie przyniósł bęben i zachęcił gości do tego, by odtworzyć kultową cieszynkę Norwegów z MŚ. Chodzi o wiosłowanie. Jak widać na nagraniu, bliscy i przyjaciele pana młodego przystali na tę propozycję. Kilka osób usiadło na ziemi i wiosłowało w rytm uderzeń Haalanda. Wydawali też przy tym charakterystyczne okrzyki. Widać, że sprawiało to przyjemność nie tylko Norwegowi, ale i gościom.

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"Tylko on mógł to zrobić"

"Prosta rzecz, a jaką sprawia radość", "Przyszedł na ślub, a stworzył atmosferę, jakby wszyscy szli na wojnę", "Haaland zamienił wesele w imprezę Wikingów", "Tylko Haaland mógł to zrobić", "Uwielbiam tego gościa. Jest naprawdę zabawny", "Haaland nie tylko strzela gole, on wnosi energię wszędzie, gdzie się pojawia. Nawet wesela nie są bezpieczne przed duchem Wikinga" - reagowali internauci. Nagranie na X opublikował m.in. profil Sky Sports Premier League i w ledwie cztery godziny zyskał ponad milion wyświetleń.