Spotkanie na szczycie. Świątek pokazała, z kim trenowała grę w piłkę

Do nietypowego spotkania dwóch wielkich polskich gwiazd sportu doszło na boisku piłkarskim. Na opublikowanym przez Igę Świątek filmie można zobaczyć, jak razem z Ewą Pajor wymieniają podania, ćwiczą rozegranie akcji i próbują różnych wariantów wykończenia.

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Odskocznia Świątek od tenisa. "Świetna zabawa"

Wszystko odbywało się w luźnej atmosferze, a trening był przede wszystkim okazją do wspólnej zabawy. Nagranie szybko wzbudziło zainteresowanie kibiców. Sama Świątek przyznała, że piłkarskie zajęcia sprawiły jej mnóstwo frajdy.

"Ale to była świetna zabawa! Nie ma wątpliwości, że na razie zostaję przy tenisie. Nie mogę się jednak doczekać, aż wkrótce zobaczę Ewę na korcie" - napisała na Instagramie.

Obie zawodniczki łączy nie tylko status światowych gwiazd polskiego sportu. Od pewnego czasu współpracują również z tą samą psycholożką sportową - Darią Abramowicz.

Specjalistka od lat wspiera Świątek, towarzysząc jej jeszcze od czasów juniorskich, a obecnie współpracuje także z Ewą Pajor, która w poprzednim sezonie świętowała z FC Barceloną między innymi triumf w Lidze Mistrzyń. Pajor jest obecnie uważa za jedną z najlepszych piłkarek świata.

Świątek w przeszłości nie raz pokazywała, że potrafi z piłką wiele rzeczy. Wielokrotnie mogliśmy oglądać ją w rozgrzewce przed meczami tenisowymi, kiedy oddaje strzały na bramkę lub podbija piłkę.

Teraz przed najlepszą polską tenisistką intensywne tygodnie. Świątek rozpocznie kolejną część sezonu od turniejów rangi WTA 1000 w Toronto i Cincinnati, a następnie wystąpi w wielkoszlemowym US Open. Raszynianka wciąż czeka na swoje pierwsze turniejowe zwycięstwo w tym roku.

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