Gwiazdy polskiego sportu reagują na wieści przekazane przez Fabiańskiego

Za Łukaszem Fabiańskim trwająca ponad 20 lat kariera. Większość spędził w Anglii, gdzie przez lata wyrobił sobie markę jednego z najsolidniejszych bramkarzy Premier League w XXI wieku. Rozegrał w tej lidze zresztą ponad 370 spotkań dla Arsenalu, Swansea oraz West Hamu. W swoim ostatnim sezonie był już jedynie głębokim rezerwowym w tym ostatnim klubie, nie zagrał w ani jednym meczu przez całe rozgrywki. "Młoty" spadły do Championship a Fabiański nie przedłużył umowy.

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Fabiański żegna się z boiskiem jako piłkarz

Oczywiście Fabiański zapisał też piękną kartę w reprezentacji Polski. Rozegrał w niej 57 spotkań i potrafił błyszczeć zwłaszcza na dużych turniejach. To w dużej mierze jego parady dały ćwierćfinał Euro 2016, czyli najlepszy wynik polskiej kadry na wielkich piłkarskich imprezach w XXI wieku. Ostatni mecz w reprezentacji zagrał w październiku 2021 roku w eliminacjach do mundialu 2022 przeciwko San Marino (5:0) i został owacyjnie pożegnany przez kibiców podczas zmiany w 57. minucie. Teraz przyszedł czas kolejnych pożegnań, tym razem w mediach społecznościowych.

Posypały się podziękowania i gratulacje. Grosicki, Bednarek, Gortat...

Pod postem z ogłoszeniem końca kariery Fabiańskiego pojawiło się mnóstwo gratulacji kariery i podziękowań. Od kibiców, ale także od wielu zawodników. - Dziękujemy Łukasz - napisał Kamil Grosicki. - "Dziękujemy!" - dodał Jan Bednarek. "Legenda" - krótko skwitował Jakub Stolarczyk, bramkarz Leicester City. - Fantastyczna kariera Łukasz! Świetny bramkarz - ocenił Ben Foster, 8-krotny reprezentant Anglii, też były bramkarz. Swoje trzy grosze dorzucił też legendarny polski koszykarz Marcin Gortat. - Gratulacje Łukasz! Kawał pięknej historii - napisał.

Kariera Fabiańskiego jako piłkarza dobiegła końca, ale wiemy już, że zostanie on przy piłce nożnej. W pożegnalnym oświadczeniu zapewnił, że teraz chce "inspirować, rozwijać i wspierać kolejne pokolenia bramkarzy". Bardzo możliwe zatem, iż za jakiś czas ujrzymy go w wydaniu trenerskim.