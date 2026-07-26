Zakończył piłkarską karierę po śmierci brata i ojca. Oto co teraz robi

Życie piłkarza pisze różne scenariusze. Były kolega klubowy Łukasza Piszczka Kevin Kampl ma za sobą bogatą karierę w lidze niemieckiej. Jeszcze w poprzednim sezonie występował w barwach Lipska, ale jego życie po śmierci bliskich osób zmieniło się nie do poznania. O szczegółach opowiedział mediom.

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Tragedia gracza Bundesligi. Oddał się ogrodnictwu

"W środku minionego sezonu pomocnik Lipska zdecydował się na emeryturę z powodu smutku, jaki wywołała u niego śmierć jego brata i ojca w odstępie zaledwie siedmiu miesięcy. Gdy odszedł, podarował kibicom ponad 4 444 litry piwa. Ale gdy już zawiesił buty na kołku, Kevin przeprowadził się wraz z dwójką dzieci i żoną na Majorkę i poświęcił się ogrodnictwu" - napisał na portalu X dziennikarz Jose Araoz.

Sam Kampl zabierał głos w sprawie swojej decyzji i opowiedział o tym, jak wygląda jego życie. - To był okropny rok, nie da się tego inaczej ująć. Ale życie musi toczyć się dalej, choć wciąż trudno to zaakceptować. Cisza i spokój na Majorce przynoszą korzyści wszystkim. Mamy melony, arbuzy, pomidory, cebulę, paprykę i wiele innych roślin. Wszystko rośnie jak szalone. A nasza oliwa z oliwek smakuje wyśmienicie - powiedział w rozmowie z "Bildem", którą cytuje portal sportklub.n1info.si.

Kampl w poprzednim sezonie rozegrał tylko trzy mecze ligowe barwach Lipska. Wcześniej zapisał jednak piękną kartę w klubie z wschodnich Niemiec. W 283 spotkaniach zdobył 10 goli i zaliczył 23 asysty. Lipsk był jego trzecim niemieckim klubem - po Borussii Dortmund i Bayerze Leverkusen. Sporą część kariery spędził też austriackim Salzburgu.