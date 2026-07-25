Dla wielu fanów piłki nożnej gol zdobyty w 106. minucie przez Ferrana Torresa w najważniejszym spotkaniu mundialu został przyjęty z ogromną ulgą. Argentyńczycy w finale nie zasługiwali na nic. Grali antyfutbol, w dodatku oparty o dużą brutalność, która z całą mocą wybiła po ostatnim gwizdku sędziego Slavko Vincicia.

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Paredes wyjawił przyszłość Leo Messiego?

Mnóstwo fauli i brudnej gry, czerwona kartka dla Enzo Fernandeza, kolejna, która należała się Leandro Paredesowi, do tego skandaliczne sceny awantury z nowymi mistrzami świata - tak w dużym skrócie wyglądało to, co milionom fanom piłki zaserwowali Argentyńczycy w ostatnim meczu północnoamerykańskiego turnieju.

Nie pomógł sam Lionel Messi. Legendarny zawodnik, który cztery lata temu doprowadził "Albicelestes" do tytułu mistrza świata, był cieniem samego siebie. 39-latek nie zdołał wpłynąć na losy finału, a po jego zakończeniu świat obiegły zdjęcia zapłakanego Messiego, dziękującego kibicom Argentyny.

- To boli, ponieważ - tak jak powtarzaliśmy przez cały mundial - nie chcieliśmy, aby nadszedł ten ostatni mecz. Myślę, że podjął już decyzję, iż był to jego ostatni mecz w reprezentacji - rzucił Leandro Paredes do dziennikarzy po ostatnim spotkaniu Boca Juniors z O'Higgins (1:0) w Copa Sudamericana. Co ciekawe, Paredes zagrał w nim (a nawet zaliczył asystę) zaledwie pięć dni po finale mistrzostw.

Dobry znajomy Messiego z czasów wspólnej gry dla Paris Saint-Germain w dalszej części rozmowy zmitygował się i zaczął się wycofywać z tego, co wcześniej powiedział o przyszłości kapitana reprezentacji Argentyny.

- Oby nie, oby mógł grać dalej. To będzie jego decyzja. Cokolwiek uczyni go szczęśliwym, z pewnością uszczęśliwi też nas - zaznaczył Paredes.

Co z jego decyzją o kontynuowaniu lub nie kariery w piłce reprezentacyjnej?

- Nie wiem, to proces. Trzeba to przetrawić, przemyśleć, nie podejmować pochopnych decyzji i z pewnością jest to coś, o czym trzeba porozmawiać. Dla wielu z nas będzie to czas na przemyślenie decyzji, czy kontynuować, czy nie. To był piękny, spektakularny etap, osiągnęliśmy ważne rzeczy. Bardzo trudno będzie utrzymać ten poziom i sprawić, by grupa nadal funkcjonowała w ten sposób. Trzeba położyć wiele rzeczy na szali, porozmawiać z trenerem i podjąć decyzje na spokojnie - podkreślił pomocnik Boca Juniors i mistrz świata z 2022 roku.