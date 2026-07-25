Oto, gdzie pojawił się Robert Lewandowski. Spotkał prawdziwą gwiazdę

Robert Lewandowski ma za sobą debiut w Chicago Fire. Zagrał 62 minuty w meczu Major League Soccer z Interem MIami. Jego zespół przegrał 2:3, a kapitan polskiej kadry wcale nie zebrał najlepszych recenzji. Okazuje się, że życie w Chcicago będzie dla niego okazją do spotykania się z innymi sporttowcami.

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Wyjątkowe spotkanie Lewandowskiego. Porozmawiał z gwiazdą

Pete Henry Crow-Armstrong to baseballista, znany również pod inicjałami "PCA". Jest jedną z gwiazd zespłu Chicag Cubs, który występuje w Major League Baseball (MLB). I to właśnie z nim, a także z innymi baseballistami, spotkał się Lewandowski.

Polak pojawił się na kultowym stadionie Wrigley Field. Otrzymał oficjalną piłkę rozgrywek, a także wymienił trykot ze wspomnianym już Crow-Armstrongiem. Warto dodać, że 24-latek to ważna postać świata baseballu, która w latach 2025 i 2026 została powołany do swojego pierwszego i drugiego Meczu Gwiazd .

Chicago Fire przygotowało nawet filmik z kulisami spotkania gwiazd różnych dyscyplin sportu. Na twarzy Lewandowskiego nie brakowało uśmiechu i był wyraźnie podekscytowany. Co ciekawe Lewandowski został uznany za taką gwiazdę, że niektórzy w baseballowym ośrodku chcieli zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie z polskim snajperem. Na takie odważył się między innymi Javier Assad, meksykański zawodnik Chicago Cubs.

Kiedy ponownie zobaczymy Lewandowskiego na zielonej murawie? Kolejny mecz Chicago Fire został zaplanowany na 26 lipca na 1:30. Podopieczni Gregga Berhaltera zagrają na wyjeździe z New York City. Już 2 sierpnia o 2:30 w Chicago zmierzą się z byłym klubem Karola Świderskiego - Charlotte.