Kolejna reprezentacja ogłosiła nowego selekcjonera po mundialu! Legenda

Reprezentacja Belgii nie grała na mistrzostwach świata porywającego futbolu. Wyjątkiem był jeden mecz - wygrane 4:1 starcie 1/8 finału przeciwko USA. W tym spotkaniu było widać, że podopiecznym Rudiego Garcii bardzo zależy na zwycięstwie. Nic dziwnego. To właśnie w tym starciu gospodarze mogli skorzystać z Folarina Baloguna, czyli piłkarza, który we wcześniejszym spotkaniu z Bośnią dostał czerwoną kartkę. Był to jeden z największych skandali tego mundialu.

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Belgia ma nowego selekcjonera

Belgowie wygrali z Amerykanami 4:1, ale ofensywnego polotu wystarczyło im tylko na ten jeden mecz. W kolejnym spotkaniu mierzyli się z Hiszpanią. Belgia przegrała z późniejszym mistrzem świata 1:2. Po turnieju z kadrą pożegnał się selekcjoner Rudi Garcia.

Od początku faworytem do jego zastąpienia miał być Mark van Bommel. Ta informacja się potwierdziła. W piątek 24 lipca Holender został ogłoszony selekcjonerem.

"Królewski Belgijski Związek Piłki Nożnej ma przyjemność ogłosić, że Mark van Bommel (49 lat) zostanie nowym trenerem 'Czerwonych Diabłów' od 15 sierpnia 2026 roku" - czytamy w oficjalnym komunikacie.

"Mark van Bommel podpisał umowę, na mocy której będzie prowadził naszą reprezentację do zakończenia Mistrzostw Europy w 2028 roku" - dodano.

Federacja poinformowała też, że jego asystentami będą Boudewijn Zenden, Maarten Martens, i Reinier Robbemond.

- To dla mnie wielki zaszczyt zostać trenerem reprezentacji Belgii. Chciałbym podziękować Królewskiemu Belgijskiemu Związkowi Piłki Nożnej za zaufanie, jakim mnie obdarzył. Belgia ma wybitnych piłkarzy i ogromny potencjał. Razem z moim sztabem technicznym chcemy zbudować drużynę zdyscyplinowaną, ambitną i na tyle odważną, by mierzyć się z najlepszymi. Sukces nigdy nie jest gwarantowany, ale ciężka praca, uczciwość i poświęcenie - tak. Damy z siebie wszystko, aby pomóc tej drużynie rozwijać się każdego dnia i sprawić, by Belgowie byli z niej dumni. Nie mogę się doczekać spotkania z piłkarzami, sztabem i kibicami oraz wspólnego rozpoczęcia tego nowego rozdziału - tak z belgijskimi kibicami przywitał się nowy selekcjoner.

Van Bommel jest jedną z legend holenderskiego futbolu. Były piłkarz PSV, Barcelony, Bayernu i Milanu rozegrał łącznie 79 meczów w kadrze. Największym międzynarodowym sukcesem Holendra było wicemistrzostwo świata z 2010 roku.

Jako trener prowadził samodzielnie między innymi PSV i Royal Antwerp. To w tym drugim klubie Belgowie mogli z bliska obserwować jego karierę szkoleniową. Z tym klubem zdobył mistrzostwo Belgii i Puchar Belgii w sezonie 2022/23 oraz Superpuchar Belgii na start kolejnego sezonu.