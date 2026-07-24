Transfer Polaka do Anglii stał się faktem. "Kolejna doskonała opcja"

Daniel Bielica dwa lata temu zamienił Górnik Zabrze na NAC Breda. W pierwszym sezonie bramkarza jego drużyna utrzymała się w Eredivisie, natomiast kolejne rozgrywki zakończyły się degradacją. Z tego powodu 27-latek postanowił zmienić otoczenie.

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Daniel Bielica zagra na zapleczu Premier League. Portsmouth ogłosiło transfer. Mousinho chwali Polaka

Niedawno pojawiły się medialne doniesienia, że Polak przejdzie do Portsmouth, 18. klubu ostatniego sezonu Championship. Tak też się stało, oficjalne potwierdzenie transakcji nadeszło w piątek. Golkiper podpisał trzyletni kontrakt, kwota odstępnego nie została ujawniona.

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- Jesteśmy podekscytowani pozyskaniem Daniela, co wzmacnia konkurencję wśród bramkarzy. To bardzo doświadczony zawodnik, który ma na koncie mnóstwo minut na wysokim poziomie europejskiej piłki nożnej. Daniel dołącza do Pompey po udanym sezonie na poziomie osobistym w Holandii i daje nam kolejną doskonałą opcję na pozycji bramkarza - powiedział trener John Mousinho w rozmowie z klubowymi mediami.

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Jak przypomniano, przez dwa sezony Polak rozegrał 65 meczów w Eredivisie. 11-krotnie zachował czyste konto, w pozostałych 54 potyczkach łącznie przepuścił 107 bramek - średnia blisko dwóch goli na spotkanie nie dziwi, biorąc pod uwagę niezbyt mocny zespół. Ponadto w sezonie 2024/25 golkiper zaliczył jeden występ w Pucharze Holandii (1:2 z trzecioligowym BVV Barendrecht).

Zanim Daniel Bielica trafił do NAC Breda, był piłkarzem Górniku Zabrze (2018-2024), którego jest wychowankiem. Stamtąd był wypożyczany do Sandecji Nowy Sącz (2019/20) i Warty Poznań (2020/21).