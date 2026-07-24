Uczestnik mundialu zatrzymany. Testy wykazały obecność kokainy

Reprezentacja Australii w pierwszym meczu mundialu 2026 sensacyjnie 2:0 pokonała Turcję, następnie uległa Stanom Zjednoczonym (0:2), a na koniec rywalizacji grupowej bezbramkowo zremisowała z Paragwajem. W 1/16 finału Australijczycy po rzutach karnych przegrali z Egiptem (1:1, k. 2:4).

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Media: U Volpato wykryto kokainę. Czekają go spore kłopoty

Urodzony w Australii Cristiano Volpato grał w młodzieżowych kadrach Włoch. Na co dzień reprezentuje barwy, występującego w Serie A, zespołu Sassuolo. Po wielu miesiącach negocjacji i w związku z brakiem awansu Italii na tegoroczne mistrzostwa świata zdecydował, że na arenie międzynarodowej będzie występował w koszulce "Socceroos".

Przed mundialem rozegrał zaledwie 45 minut w meczu sparingowym ze Szwajcarią. W samym turnieju wystąpił w trzech z czterech spotkań, ale w żadnym z nich nie zapisał się do protokołu meczowego. Po czwartkowym incydencie w Sydney wpisał się natomiast do ewidencji policyjnej.

"Funkcjonariusze poinformowali, że 22-letni australijski pomocnik został zatrzymany w czwartek wieczorem o godzinie 23.05 czasu lokalnego w samochodzie BMW Coupe na moście Anzac po tym, jak jechał z prędkością 86-94 km/h w strefie, w której jest ograniczenie do 60 km/h. Poddano go badaniu alkomatem na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu, które dało wynik negatywny. Jednakże, gdy Volpato został zatrzymany dwie godziny później za jazdę z prędkością 109 km/h w tej samej strefie, w której limit wynosi 60 km/h, test wykazał u niego obecność kokainy" - czytamy na stronie BBC.

Gracz Sassuolo nie tylko dostał mandat za przekroczenie prędkości, ale także na sześć miesięcy zawieszono jego międzynarodowe prawo jazdy. To jednak zapewne tylko początek wielkich problemów 22-latka. Policja bowiem pobrała próbki śliny do dalszej analizy.

"Jesteśmy w kontakcie z zawodnikiem, nadal monitorujemy sprawę i wspieramy go w trakcie całego procesu" - BBC cytuje krótkie oświadczenie Australijskiej Federacji Piłkarskiej (FAF).

Jeśli zarzuty się potwierdzą, a Volpato zostanie oskarżony, wówczas czekają go poważne konsekwencje. Australijczycy wyjątkowo surowo podchodzą do tego typu spraw. Zawodnikom, ale też działaczom za przewinienie narkotykowe może grozić kara zawieszenia nawet do 4 lat.