90 mln euro za 18-latka! Gigant chce rozbić bank

O Bouaddim zrobiło się głośno już po pierwszym meczu Maroka z Brazylią (1:1). 18-latek grał jak rutyniarz. Z ogromną pewnością siebie robił z zespołem "Canarinhos" w środku pola, co chciał. Nic dziwnego, że jego wartość po mistrzostwach świata urosła nawet do granicy 100 mln euro.
"18-letni Ayyoub Bouaddi zrobił największe wrażenie z młodych graczy na trwającym mundialu. Urodzony w Senlis we Francji przeszedł wszystkie szczeble kariery młodzieżowej w reprezentacjach tego kraju. Gdy stał się jedną z nadziei dla kadry wicemistrzów świata, zgłosili się po niego Marokańczycy" - napisał na naszych łamach dziennikarz Sport.pl Dariusz Wołowski.
Bouaddi ostatecznie wybrał grę dla Maroka, choć jeszcze w marcu 2026 roku grał dla... Francji w zespole do lat 21. Świetlaną przyszłość w ekipie "Trójkolorowych" obiecywali mu nie tylko były już selekcjoner Didier Deschamps, ale i jego następca Zinedine Zidane. Pomocnik Lille zdecydował jednak, że będzie reprezentował ojczyznę swoich rodziców.
18-latek na boiskach Kanady, Meksyku i Stanów Zjednoczonych zbierał entuzjastyczne recenzje. Jego imponujące opanowanie w newralgicznym sektorze boiska, jakim jest środek pola, budziło powszechny zachwyt. Mierzący 186 cm wzrostu Marokańczyk słynie z wychodzenia spod presji rywala dryblingiem po to, by od razu podaniem szukać swoich kolegów z drużyny.
"Jego skuteczność w ataku jest rozczarowująca - w zeszłym sezonie Ligue 1 nie strzelił ani jednego gola, a jedynie zaliczył jedną asystę. To obszar, który wymaga poprawy, ale Bouaddi nie jest obecnie pożądany ze względu na swoje ofensywne umiejętności. To inteligentny pomocnik, który kontroluje tempo gry, jest twardy w odbiorze i gra przypominając byłego piłkarza Barcelony i reprezentacji Hiszpanii, Sergio Busquetsa. Busquets również był nieśmiały, strzelając zaledwie 11 goli w 481 meczach La Liga, a jednak w szczytowym momencie swojej kariery z powodzeniem wszedłby do każdej pomocy na świecie" - czytamy w "The Athletic".
Okazuje się, że piłkarskie walory Bouaddiego, na co dzień studiującego matematykę na uniwersytecie w Marsylii, są już dawno opracowane przez Manchester City. A nawet zostały wycenione. Zdaniem dziennikarza Nicolo Schiry "Obywatele" są skłonni wyłożyć za młodego Marokańczyka aż 90 mln euro, a sam zawodnik miał już osiągnąć wstępne porozumienie dotyczące pięcioletniej umowy.
Oprócz Manchesteru City, Ayyoub Bouaddi zaimponował wysłannikom m.in. PSG, Bayernu Monachium, Arsenalu, a także Liverpoolu.