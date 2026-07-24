Horror po meczu. Autokar z kibicami ostrzelany

Do dramatycznych wydarzeń doszło po spotkaniu fazy play-off Copa Sudamericana pomiędzy urugwajskim Club Nacional a argentyńskim Club Atletico Tigre (22 lipca). Na boisku dominowali goście, którzy wygrali 3:0 i zrobili duży krok w kierunku awansu do kolejnej rundy.

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Koszmar po meczu. Polała się krew

Radość kibiców Tigre z okazałego zwycięstwa szybko zamieniła się jednak w przerażenie. Jak informuje portal "La Derecha Diario", jeden z autokarów przewożących fanów argentyńskiego klubu został ostrzelany w Montevideo podczas powrotu z meczu.

W wyniku ataku ranny został jeden z kibiców - pocisk trafił go w ramię. Według lokalnych mediów pociski uszkodziły również karoserię autobusu oraz przebiły jedną z opon. Pojawiły się zresztą nagrania pojazdu. W niektórych miejscach widać krew. Są także rozbite szyby.

Poszkodowanego odwiedził w szpitalu del Cerro prezes Tigre Martin Suarez. Kibic przekazał portalowy TyC Sports, że skończyło się na strachu. Dodajmy, że na mecz do Montevideo miało przyjechać około dwóch tysięcy sympatyków argentyńskiego zespołu.

Club Atletico Tigre opublikował oficjalne oświadczenie, w którym stanowczo potępił atak na swoich kibiców. Klub poinformował, że natychmiast wdrożono odpowiednie procedury bezpieczeństwa, a ranny 57-letni kibic otrzymał pomoc medyczną. Gdy jego stan zdrowia uległ poprawie, mógł wrócić do Buenos Aires.

"Stanowczo potępiamy wszelkie przejawy przemocy. Piłka nożna powinna być świętem i pod żadnym pozorem nie możemy akceptować sytuacji, w których zagrożone jest fizyczne bezpieczeństwo naszych ludzi" - czytamy w komunikacie Tigre.

Okoliczności ataku są obecnie wyjaśniane przez służby. Wydarzenia z Montevideo wywołały duże poruszenie w Ameryce Południowej i ponownie zwróciły uwagę na problem przemocy wokół meczów piłkarskich. Rewanż pomiędzy Club Atletico Tigre a Club Nacional zaplanowano na 29 lipca.

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