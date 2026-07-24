Tyrada Kloppa po objęciu reprezentacji Niemiec. Postawił granicę

- Reprezentacja narodowa potrafi nas, Niemców, jednoczyć jak mało co innego. Właśnie to czyni to zadanie tak wyjątkowym dla mnie - powiedział Juergen Klopp po tym, jak został selekcjonerem drużyny narodowej. Słowa cytowane w oficjalnym komunikacie to jedno, ale gdy 59-latek zasiadł przed dziennikarzami podczas prezentacji, potrafił zmienić ton.

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Juergen Klopp przemówił po objęciu reprezentacji Niemiec. Apeluje do dziennikarzy

Utytułowany trener nie ukrywał, że jest to dla niego wyjątkowy moment. - W ciągu ostatnich kilku dni w mojej głowie odtwarzał się film, który przypominał mi, skąd pochodzę. Bo wiem, skąd pochodzę i wiem, co oznacza stanowisko selekcjonera reprezentacji Niemiec, i przez długi czas nie wyobrażałem sobie, że mógłbym je osiągnąć - wyznał (cytat za "Mundo Deportivo"). Choć po rezygnacji Juliana Nagelsmanna w związku z katastrofą na mundialu 2026 Klopp był pierwszym i w zasadzie jedynym kandydatem rodzimej federacji (DFB).

Następnie zwrócił się do zgromadzonych na sali przedstawicieli mediów. W tym momencie zaczął być bardziej stanowczy. - Na drodze, na którą wstępujemy, będziemy was potrzebować. Jesteśmy tu dzisiaj, by wspólnie zobowiązać się do podążania tą ścieżką. Nie mogę pomóc tym, którym nie zależy na przyszłości DFB, reprezentacji narodowej i niemieckim futbolu. Ci zaś, którym na tym zależy, muszą również wypełnić swój obowiązek.- powiedział (cytaty za Sport1).

- Mówię to, ponieważ od dwóch lat nie jestem aktywny w branży - udzielałem tu i ówdzie wywiadów, ale nie mogę powiedzieć, by mi tego brakowało - dodał. O tym, czego oczekuje, mówił na przykładzie swoich negocjacji z DFB.

- Zaskoczyło mnie - choć jeszcze nie zirytowało - jak szybko to wszystko wyszło na jaw. Na obranej przez nas drodze kluczowe jest, by przedkładać rzetelność nad szybkość. By używać rozumu, gdy dowiadujemy się czegoś nowego, i decydować, czy od razu to wyjawić, czy też przymknąć na to oko w imię sprawy, nad którą aktualnie pracujemy.

Klopp postawił mediom granicę. "Jeśli będziecie się źle zachowywać i nie dacie spokoju mojej rodzinie - odchodzę"

Klopp podkreślał, że praca w kadrze to wielki honor, ale nie chce stać się obciążeniem: - To ogromny zaszczyt, świetnie zarabiam, ale w dniu, w którym przestaniecie mnie chcieć - powiecie to i odchodzę, bez odprawy. Jeśli jutro stwierdzicie: "Jest beznadziejny" - odchodzę. Nie może tego powiedzieć jedna osoba, tylko kilka osób. Jeśli DFB uzna: "Tak dalej być nie może" - odchodzę.

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Następnie odniósł się do potencjalnie najmniej przyjemnych aspektów nowej pracy. - Jeśli będziecie się źle zachowywać i nie dacie spokoju mojej rodzinie - odchodzę. Mówiąc jasno: podejmuję się tej pracy, mimo że widzę, jak traktujecie Juliana (Nagelsmanna - red.) czy jak Anglia traktuje Tuchela. Krytykujcie mnie, jeśli coś nie będzie funkcjonować - jestem gotów nad tym pracować. O to właśnie proszę. Musicie mi po prostu uwierzyć, że chodzi wyłącznie o samą pracę. Po prowadzeniu reprezentacji narodowej nie czeka mnie już dalsza kariera. To szczyt mojej drogi zawodowej - mówił.

Na tym jego apel do dziennikarzy się nie skończył. - Waszym zadaniem nie jest ciągłe przekręcanie tego, co mówię. Spróbujcie mnie zrozumieć i nie dorabiajcie do tego własnych teorii. Jeśli gadam bzdury, to znaczy, że gadam bzdury - i wtedy róbcie z tym, co chcecie. Jeśli natomiast staram się powiedzieć coś sensownego, spróbujcie to wyłapać i pomóżcie mi sprawić, by ten przekaz dotarł do ludzi - zaznaczał.

Juergen Klopp oficjalnie rozpocznie pracę w reprezentacji Niemiec od 15 sierpnia. Pierwszy test zapowiada się bardzo wymagająco - 24 września jego zespół zagra na wyjeździe z Holandią w fazie grupowej Ligi Narodów.