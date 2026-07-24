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Luis Figo wskazał faworytów do Złotej Piłki. Są zaskoczenia

Kurz po mistrzostwach świata już nieco opadł, kibice w naszym kraju wracają do ekstraklasowej rzeczywistości. Tymczasem jest jeszcze kilka kwestii, o których w kontekście mundialu będzie głośno. Jedną z nich jest sprawa Złotej Piłki. Luis Figo wskazał swoich faworytów do tej nagrody.
Fot. Annegret Hilse / REUTERS

Niecały tydzień po finałowym meczu mistrzostw świata między Hiszpanią a Argentyną (1:0) do gry wraca piłkarska Ekstraklasa. Niektórzy fani rodzimej piłki zadają sobie pytanie: czy dożyjemy czasów, w których po erze Roberta Lewandowskiego jakikolwiek piłkarz z naszej ligi będzie brany pod uwagę w kontekście Złotej Piłki? Jak na razie odpowiedzią może być głucha cisza. 

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Figo wskazał głównych faworytów do Złotej Piłki 

W 2021 roku Robert Lewandowski był najbliżej sięgnięcia po słynne trofeum. Wtedy jednak, ku zaskoczeniu wielu, nagrodę zdobył Lionel Messi. 39-letni dziś zawodnik Interu Miami przez długi czas trwania ostatniego mundialu był stawiany w roli faworyta do Złotej Piłki, już dziewiątej w swojej kolekcji. Pod koniec turnieju w Ameryce Północnej z całą mocą objawił się jednak ktoś inny. 

- Rodri zagrał świetny mundial i to może przeważyć szalę - ocenił Luis Figo w rozmowie z dziennikiem "Marca". - Zaprezentował się świetnie, mimo że pod względem bramek czy asyst niespecjalnie się wyróżniał. Z pewnością Mbappe i jego udane mistrzostwa również stawiają go w gronie potencjalnych zwycięzców. Do tego dołączyłbym jeszcze kogoś z PSG, które po raz kolejny wygrało Ligę Mistrzów - przyznał Figo. 

Za Kylian Mbappe przemawia, rzecz jasna, nie tylko to, że jest Francuzem. Z 10 golami i 4 asystami został najskuteczniejszym zawodnikiem turnieju na boiskach Kanady, Meksyku i Stanów Zjednoczonych.

Rodri nie zapisał przy swoim nazwisku żadnych liczb, a i tak został uznany za najlepszego zawodnika mistrzostw. Po wywalczeniu złota Hiszpan dołączył do bardzo wąskiego grona piłkarzy, którzy zdobyli mistrzostwo świata, Europy, Puchar Europy (/Ligę Mistrzów) oraz Złotą Piłkę. Oprócz Rodriego dokonali tego tylko Franz Beckenbauer, Gerd Mueller oraz Zinedine Zidane.

W 2024 roku 30-latek zdobył już Złotą Piłkę tuż po wygraniu przez kadrę Hiszpanii mistrzostwa Europy. Luis Figo, a więc laureat tej nagrody z 2000 roku, oprócz Rodriego i Mbappe wskazał jeszcze dwa nazwiska. 

- Z PSG wyróżniłbym chyba Vitinhę i Doue, którzy rozegrali świetny sezon, mimo że mundial nie poszedł po ich myśli, zwłaszcza w przypadku Portugalii. Ich wszystkich zaliczyłbym do grona kandydatów - podkreślił znany Portugalczyk. 

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