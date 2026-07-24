Marcowa porażka Włochów w finale baraży o awans do mistrzostw świata przeciwko Bośni i Hercegowinie wstrząsnęła tamtejszym środowiskiem piłkarskim. To trzeci raz z rzędu, kiedy piłkarze z Półwyspu Apenińskiego nie zdołali zakwalifikować się na najważniejszą imprezę w kalendarzu. Nic więc dziwnego, że ze stanowiskiem pożegnał się dotychczasowy selekcjoner, Gennaro Gattuso.

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Koniec marzeń Włochów. Guardiola podjął decyzję

Wśród potencjalnych kandydatów do objęcia tej roli od początku wymieniało się m.in. Roberto Manciniego czy Antonio Conte. Paolo Malidni, który pełni funkcję dyrektora Włoskiej Federacji Piłki Nożnej (FIGC), szukał jednak również szkoleniowców zagranicznych. Tutaj prym wiodło nazwisko Pepa Guardioli.

Katalończyk po zakończeniu ubiegłego sezonu zdecydował się zakończyć 10-letnią przygodę na ławce trenerskiej Manchesteru City, z którym sięgnął łącznie po 20 trofeów, w tym sześć mistrzostw Anglii i upragnioną Ligę Mistrzów. Były szkoleniowiec FC Barcelony postanowił zrobić sobie przerwę od ciągłej pracy trenerskiej, ale to nie zraziło Włochów do podjęcia negocjacji.

Wiemy już jednak, że zakończyły się fiaskiem. Takie wieści przekazał Fabrizio Romano, który we wpisie na portalu X napisał: "Guardiola rozważał propozycję w tym tygodniu, ale chce poświęcić czas rodzinie, zregenerować się i wrócić do piłki nożnej później".

Tym samym Włosi muszą szukać dalej. Zdaniem brazylijskich mediów propozycję Paolo Maldiniego miał odrzucić także Carlo Ancelotti, o czym pisaliśmy na Sport.pl. A czasu na podjęcie decyzji jest przecież coraz mniej, bowiem "Azzurri" zagrają we wrześniu w Lidze Narodów. Ich rywalami będą Belgowie i Turcy, a w październiku dojdzie do starcia z Francją.

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