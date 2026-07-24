Porażka z Lechem początkiem prawdziwego koszmaru. Tak źle nie było od 12 lat

Sezon 2026/27 w piłce klubowej nareszcie się rozpoczął. W eliminacjach europejskich pucharów jesteśmy już po pierwszych meczach II rundy. Do końca sierpnia poznamy wszystkie kluby, które zagrają na jesień w fazach ligowych Ligi Mistrzów, Ligi Konferencji i Ligi Europy. Jak się okazuje, poważny problem mogą mieć Duńczycy.

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Duńczycy przeżyli koszmar w Europie. Pierwszy raz od 12 lat

Dania nie ma bowiem żadnego miejsca w fazie ligowej któregokolwiek z europejskich pucharów. Do gry w eliminacjach przystąpiło czterech reprezentantów: mistrz kraju w postaci Aarhus GF, wicemistrz - FC Midtjylland (Liga Europy), trzeci zespół ubiegłego sezonu - FC Nordsjaelland (Liga Konferencji) i FC Kopenhaga (Liga Konferencji), która rzutem na taśmę wskoczyła do rywalizacji w Europie.

Tydzień zaczął się jednak dla Duńczyków beznadziejnie, do czego walnie przyczynił się Lech Poznań. Mistrzowie Polski bowiem rozbili Aarhus GF aż 4:1, a ponadto mistrzowie Danii musieli kończyć wtorkowe spotkanie w el. Ligi Mistrzów w dziesiątkę. Czerwoną kartkę za zagranie ręką za polem karnym otrzymał bowiem golkiper Jesper Hansen.

Lepiej miało być w rozgrywkach niższego szczebla. W Lidze Europy jednak FC Midtjylland rywalizowało z faworyzowanym Besiktasem. Już w 15. minucie wicemistrz Danii pokrzyżował sobie plany na ten mecz, gdyż czerwoną kartkę otrzymał Friday Etim. 11 minut później do siatki po podaniu Vaclava Cerny'ego trafił Orkun Kokcu i ustalił tym samym końcowy wynik.

W Lidze Konferencji nastąpiła podwójna szansa na odkucie. FC Nordsjaelland mierzyło się ze szwedzkim GAIS i z uwagi na doświadczenie w pucharach było stawiane przez ekspertów jako faworyt. Cóż, piłka bywa przewrotna, o czym Duńczycy po raz kolejny boleśnie się przekonali. Szwedzi wygrali 1:0 dzięki bramce zdobytej przez Matteo de Brienne.

Honoru ratowała FC Kopenhaga, która zanotowała fatalny poprzedni sezon na krajowym podwórku. W starciu z Polissią Żytomierz jednak także uchodziła za zespół lepszy. Już w 4. minucie zresztą prowadzenie dał Robert, ale dwie minuty później Ukraińcy wyrównali za sprawą trafienia Igora Krasnopira. W 36. minucie zrobiło się 2:1 dla Polissii, a bramkę zdobył Ołeh Fedor. Po przerwie ponownie trafił Robert, a w 83. minucie Duńczycy prowadzili 3:2 dzięki Madsowi Madsenowi. Wydawało się, że Kopenhaga dowiezie prowadzenie do końcowego gwizdka, ale nadzieje te rozwiał Ołeksandr Filippow. Ostatecznie padł remis 3:3.

Jak się okazuje, brak zwycięstwa w wykonaniu wszystkich ekip reprezentujących Danię w Europie w trakcie pierwszego tygodnia rywalizacji jest sytuacją bezprecedensową. Po raz ostatni bowiem miało to miejsce 12 lat temu. Wówczas Aalborg przegrał z Dinamem Zagrzeb 0:1, Club Brugge rozbił Broendby IF 3:0, zaś Panathinaikos Ateny pokonał FC Midtjylland 4:1.

To oczywiście fatalne wieści dla Duńczyków pod kątem rankingu UEFA. Więcej na temat aktualnej walki o TOP 10, w której uczestniczą także Polacy, pisaliśmy na portalu Sport.pl.

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