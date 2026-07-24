Miał pomóc Lewandowskiemu w Chicago Fire. Woli grę w Lidze Mistrzów

Robert Lewandowski grał w swoim debiucie do 62. minuty. Gola nie zdobył, choć miał pośredni udział w kiksie bramkarza Miami z 18. minuty. 37-latek na pewno musi wdrożyć się w system gry Chicago Fire, lepiej poznać swoich nowych kolegów z drużyny i samą specyfikę ligi MLS.

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Media: Goretzka chce ogromnych pieniędzy i gry w Lidze Mistrzów

- Jestem przekonany, że Chicago Fire z każdym meczem z Lewandowskim w składzie będzie prezentowało się coraz lepiej i tak samo będzie z formą napastnika. Po prostu trzeba dać im czas i na pewno nie wygłaszać radykalnych tez już po pierwszym spotkaniu. Oglądałem mecze tej drużyny i przed mistrzostwami świata grała naprawdę dobrze. Lewandowski podniesie poziom swoich kolegów i to wszystko będzie wyglądało jeszcze lepiej - powiedział Janusz Michalik po pierwszym meczu "Lewego" w amerykańskiej lidze.

Tej daleko do La Liga, tak jak zespołowi Fire do Barcelony, o czym także wspominał Michalik. Na razie z nowej drużyny Lewandowskiego ubył ważny piłkarz. Po transferze Polaka z ekipy Chicago postanowił odejść Belg Hugo Cuypers - bramkostrzelny napastnik będzie kontynuował karierę w lidze meksykańskiej w barwach Monterrey.

Pytanie, jak na to zareaguje sam Lewandowski? Już podczas debiutu z Interem Miami mógł zauważyć, że w drużynie brakuje choćby w połowie tak klasowych zawodników, z jakimi Polak dotą miał styczność w klubach. Swego czasu mówiono o zainteresowaniu Fire Leonem Goretzką. Niemiecki środkowy pomocnik po wypełnieniu umowy z Bayernem Monachium od początku lipca pozostaje bez klubu. Czy postanowi dołączyć do Lewandowskiego w Wietrznym Mieście? Szanse na to maleją.

Po pierwsze, 31-latek chciałby zostać w Europie i grać w Lidze Mistrzów. Jeśli to nie będzie mu dane, to zamierza zarobić naprawdę duże pieniądze. Po fiasku rozmów z Milanem, jego oczekiwania poznali przedstawiciele Juventusu.

"Turyńczycy odnowili kontakty z agencją ROOF, reprezentującą interesy doświadczonego niemieckiego pomocnika, i poznali jego wysokie wymagania: chodzi o pensję w wysokości 7 milionów euro netto rocznie oraz o 10 milionów euro premii za sam podpis pod kontraktem" - informuje portal calciomercato.com.

Wymagania Goretzki przewyższają aktualne możliwości "Starej Damy". Te mogłyby ulec zwiększeniu, gdyby Juventus sprzedał do PSG 25-letniego Khephrena Thurama.

"Trener Juve Luciano Spalletti musiałby co prawda zrezygnować z syna legendarnego piłkarza, ale zyskałby okazję, by w końcu realnie pomyśleć o pierwszych wzmocnieniach. Pozostając przy tej samej pozycji, jego numerem jeden w środku pola jest Goretzka" - czytamy w "La Gazzetta dello Sport".