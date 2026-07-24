Zagrał w finale mundialu. Teraz żegna się z kadrą. "Najtrudniejsze słowa"

W 2009 roku Otamendi jako gracz Velez Sarsfield zdobył mistrzostwo Argentyny. To był dopiero pierwszy ważny krok w jego bogatej karierze klubowej, a i w reprezentacji 38-letni dziś defensor zdobył m.in. mistrzostwo świata (2022), czy dwa tytuły Copa America (2021, 2024).

REKLAMA

Zobacz wideo KOSMOS! Tu ma mieszkać Robert Lewandowski. To miasto wbiło nas w ziemię. Byliśmy pierwsi w bazie

Otamendi żegna się z reprezentacją Argentyny

Argentyński obrońca, poza Velez, był graczem: Porto, Valencii, Manchesteru City, Benfiki, a pod koniec maja podpisał kontakt z najbardziej utytułowanym klubem w swojej ojczyźnie, River Plate. 38-latek w drużynie "Albicelestes" rozegrał 139 meczów (zdobył 8 goli) i powiedział: "koniec".

"Dziś muszę napisać najtrudniejsze słowa w całej mojej karierze. Marzyłem o założeniu koszulki reprezentacji Argentyny od najmłodszych lat; to był największy przywilej, jaki dała mi piłka nożna. Broniłem jej z całego serca, z dumą i z odpowiedzialnością, wiedząc, co znaczy dla milionów Argentyńczyków" - napisał Otamendi na Instagramie.

"Los sprawił, że moim ostatnim meczem był finał Mistrzostw Świata. Nie był to wynik, jakiego chcieliśmy, ale odchodzę z wysoko uniesioną głową, wiedząc, że ta drużyna dała z siebie wszystko do ostatniej sekundy" - zaznaczył.

Podczas minionego mundialu kadra Argentyny należała do jednych z najstarszych. Otamendi zawyżał średnią wieku zespołu, która wynosiła 29,3 roku. Najstarszymi reprezentacjami były Panama oraz Iran (obie ze średnią 30,4 roku). Zespół "Albicelestes" czeka więc zmiana pokoleniowa, którą już z dystansu będzie obserwował mistrz świata z 2022 roku.

Otamendi zostawił także wiadomość dla kolejnych zawodników, którzy będą reprezentować Argentynę.

"Tym, którzy nadal noszą tę koszulkę, chcę powiedzieć coś z głębi serca: nigdy nie przestawajcie wierzyć. Będą ciosy, które wydają się nie do pokonania, ale ta koszulka zawsze nagradza tych, którzy jej bronią, pokorą, poświęceniem i miłością. Trzymajcie głowy wysoko, walczcie i nie pozwólcie, aby porażka ukradła wam nadzieję. Jestem przekonany, że kolejny rozdział naszej historii będzie należał do was" - podkreślił.

"Dziękuję, Argentyno. Dziękuję, że pozwoliliście mi spełnić marzenie o zostaniu mistrzem świata i noszeniu najpiękniejszej koszulki na świecie" - zakończył.

Nicolas Otamendi podpisał kontrakt z River Plate do końca grudnia 2027 roku. W niedzielę 26 lipca jego nowy zespół zainauguruje grę w kolejnym sezonie ligowym. Przeciwnikiem będzie CA Barracas Central.