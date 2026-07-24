- Byliśmy podekscytowani próbą grania w formacji 4-4-2, myśleliśmy, że to ma potencjał. Wychodzi na to, że nigdy nie zobaczymy tego na boisku - mówił trener Gregg Berhalter, trener Chicago Fire, w kontekście Hugo Cuypersa i Roberta Lewandowskiego. Belg po transferze Polaka oddał mu numer dziewięć, a w końcu zdecydował się nawet na opuszczenie stadionu Soldier Field.

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Robert Lewandowski oficjalnie traci rywala. Hugo Cuypers opuszcza Chicago Fire

Oficjalne potwierdzenie nadeszło w czwartek 23 lipca. "Dziękujemy ci za wszystko, Hugo. Wytransferowaliśmy belgijskiego napastnika Hugo Cuypersa do Club de Futbol Monterrey, występującego w Liga MX" - przekazało Chicago Fire na X.

Odejście 29-latka to bardzo duża strata. W sezonie ligowym zdobył on 13 bramek (w 11 meczach, do tego jedna asysta) i jest liderem klasyfikacji strzelców MLS (w nocy ze środy na czwartek dogonił go Petar Musa z Dallas FC). Co prawda klub z Chicago sprowadził Lewandowskiego, ale nie wiadomo, jak szybko Polak zgra się z partnerami i przystosuje do realiów amerykańskich rozgrywek. A dodatkową presję będą nakładać na niego osiągnięcia Belga.

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Kibicom Fire jest przykro, że bardzo dobrze dysponowany Cuypers zmienił barwy. "Naprawdę nie mogę uwierzyć, że odszedł. Jeden z najbardziej równo grających zawodników w drużynie", "stało się. Jest mi smutno. 'Hugol' był świetny. I nadal taki będzie. Za wcześnie, stary… Wszystkiego dobrego", "świetnie rozpoczęliśmy sezon i nic nie mogło tego zepsuć - aż do teraz. Co za żałosna decyzja klubu" - czytamy.

Nie zabrakło komentarzy wiążących to odejście z przybyciem Lewandowskiego, co jednak budzi wątpliwości pod względem sportowym. "Mam nadzieję, że mamy dobre zastępstwo", "oddali go, żeby Fire mogło sprzedać więcej koszulek. Żegnaj, Hugo - dzięki za wszystkie bramki", "wypowiadam się w imieniu wszystkich: gdyby pozyskanie 'Lewego' wiązało się z oddaniem Cuypersa, wszyscy powiedzielibyśmy 'nie'" - to wybrane wpisy.

"Dlaczego klub puszcza czołowego napastnika MLS? Cuypers powinien zostać, jeśli Fire myśli o budowie większego klubu czy marki. Do sukcesu nie wystarczy samo nazwisko pokroju Lewandowskiego - liczy się też styl gry drużyny. 'Lewy' może pomóc, ale Fire potrzebuje czegoś więcej niż tylko jednego czy dwóch wielkich nazwisk" - podkreślił jeden z fanów.

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"Do wszystkich, którzy jadą po Fire: Cuypers chciał odejść. Wyraził chęć opuszczenia MLS" - napisał jeden z kibiców. "Ponieważ powiedziano mu, że nie ma już gwarancji miejsca w wyjściowym składzie" - odpowiedział kolejny.

Na pewno powodów do optymizmu nie dał fanom Fire przeciętny debiut Polaka przeciwko Interowi Miami (2:3). "Żenada. Nie do zastąpienia. I typowe dla was. Zaplanujcie to lepiej. Tak dla informacji: Lewandowski wyglądał wczoraj na nieco zardzewiałego w porównaniu do byłego lidera w wyścigu o Złotego Buta MLS 'Hugola'" - skwitował jeden z nich.

Być może Robert Lewandowski zdoła pokazać, że jest w stanie wypełnić lukę po najlepszym strzelcu ligi. Szansę na pierwszą bramkę Polak będzie miał w nocy z 25 na 26 lipca, gdy Chicago Fire zagra na wyjeździe z New York City.