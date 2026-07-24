Oto najwięksi rywale Polski w rankingu UEFA. Wyciągnęli do nas pomocną dłoń

Polskie kluby rozpoczęły walkę o europejskie puchary w sezonie 2026/27. Lech Poznań i Górnik Zabrze toczą bój w eliminacjach Ligi Mistrzów, GKS Katowice i Raków Częstochowa w el. Ligi Konferencji, zaś Jagiellonia Białystok do gry w el. Ligi Europy dopiero przystąpi. Po pierwszych meczach II rundy eliminacyjnej możemy mieć mieszane uczucia.

REKLAMA

Zobacz wideo Hit! Polonia w Chicago oszalała na punkcie Lewandowskiego

Tak polskie kluby zaczęły eliminacje europejskich pucharów

Zaczęło się świetnie, bo od rozbicia przez Lecha mistrzów Danii, Aarhus GF, wynikiem aż 4:1. Bramki Mikaela Ishaka, Patrika Walemarka i Terry'ego Yegbe sprawiły, że "Kolejorz" przed rewanżem ma świetną zaliczkę i jedną nogą jest już w kolejnej fazie kwalifikacyjnej. Jeden wygrany dwumecz wystarczy również Poznaniakom, by zapewnić sobie udział co najmniej w fazie ligowej Ligi Konferencji. Nie da się jednak ukryć, że mistrzowie Polski celują wyżej.

Jeśli chodzi o Górnika, wiadomo było, że w starciu z Fenerbahce łatwo nie będzie. Porażkę 0:1 na wyjeździe po golu Talisci trzeba zatem traktować jako sygnał do tego, że przed rewanżem w Zabrzu sprawa awansu wciąż jest otwarta. Szkoda jedynie, że nie udało się zanotować choćby remisu - również pod kątem punktów w rankingu UEFA.

Raków nie miał łatwo w starciu z maltańską Vallettą, bo do przerwy przegrywał 0:1. Na szczęście po zmianie stron do siatki trafiali Mahir Emreli, Patryk Makuch i Stratos Svarnas. To sprawiło, że "Medaliki" - podobnie jak Lech - mają spokojną głowę przed rewanżem.

W przypadku GKS-u zapowiadało nam się wyrównanie starcie ze słowacką MSK Żyliną. Już w 6. minucie prowadzenie ekipie Rafała Góraka dał Lukas Klemenz, ale potem Katowiczanie dali się zepchnąć do defensywy i ostatecznie przegrali 1:2. Występy polskich klubów zatem w pierwszym tygodniu rywalizacji w Europie były słodko-gorzkie.

Mogło być pięknie w rankingu UEFA. Czesi wyciągnęli dłoń, a Polacy tego nie wykorzystali

Porażki Górnika i GKS-u mogą boleć o tyle bardziej, że Polska walczy o to, by zająć miejsce w czołowej dziesiątce rankingu UEFA. Awans na 10. lokatę bowiem sprawiłby, że mistrz naszego kraju miałby zagwarantowane miejsce w fazie ligowej Ligi Mistrzów, co byłoby sytuacją bezprecedensową. Lepsze rozstawienia uzyskałyby także drużyny walczące w Lidze Europy i Lidze Konferencji. Jest zatem o co grać.

Tym bardziej, że pomocną dłoń wyciągnęli do nas w czwartkowy wieczór Czesi. Ci mają zagwarantowany udział Slavii Praga w fazie ligowej Ligi Mistrzów, co już teraz daje im dodatkowe 1,2 pkt do rankingu. W eliminacjach do europejskich pucharów walczą m.in. FK Jablonec i Hradec Kralove. Ci pierwsi przegrali z Varażdinem 2:3, a drudzy ograli Tromso 1:0. To oznacza, że na konto Czechów wpadło 0,200 pkt, czyli tyle, ile na konto Polaków.

W rankingu na żywo wprawdzie zajmujemy dziesiątą lokatę, ale po dodaniu punktów za fazę ligową Ligi Mistrzów, Czesi nas wyprzedzają o 0,700 pkt. Musimy uważać również na Greków którzy w czwartek dzięki zwycięstwom Panathinaikosu i PAOK-u dołożyli do swojego dorobku 0,400 pkt.

Przed przyszłotygodniowymi rewanżami zatem musimy liczyć na to, że FK Jablonec nie odrobi strat poniesionych w starciu z Varażdinem. Jednocześnie trzeba trzymać kciuki za GKS Katowice. Polska nie może sobie bowiem pozwolić na to, by stracić jeden zespół względem południowych sąsiadów. Jeszcze lepiej może być, jeśli Lech i Raków nie podejdą lekceważąco do rewanżów, a Górnik - przy odrobinie szczęścia - odrobi straty z Fenerbahce.

Zobacz też: Redakcja Sport.pl wytypowała tabelę Ekstraklasy. Nigdy nie byliśmy tak zgodni