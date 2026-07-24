FC Sankt Gallen wykorzystało nienajlepszą grę Benfiki w defensywie. Szwajcarski zespół jako pierwszy strzelił gola - na prowadzenie wyszedł w 37. minucie, kiedy do siatki trafił Aliou Balde. Jeszcze przed końcem pierwszej części rywalizacji wyrównał Rafa Silva. Ostatnie słowo należało jednak do gospodarzy. W 80. minucie rezultat spotkania ustalił Tom Gaal.

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Marco Silva nie szukał wymówek. "Straciliśmy zbyt wiele piłek"

Benfice grozi odpadnięcie z Ligi Europy już na etapie drugiej rundy eliminacji. Trener Marco Silva nie ukrywał wściekłości po zakończeniu pierwszego pojedynku.

- Zawiodło bardzo wiele rzeczy. Problemem nie była sama porażka, lecz sposób, w jaki przegraliśmy. Nie zagraliśmy na poziomie, na jaki nas stać. Niezależnie od okoliczności czy etapu przygotowań. Wczoraj mówiłem, że nie będę szukał wymówek i dziś również nie zamierzam tego robić - powiedział Marco Silva po meczu, cytowany przez "Record".

Trener Benfiki zwrócił uwagę przede wszystkim na liczbę strat piłki i brak kontroli nad przebiegiem spotkania. Wyznał również, że jego zespół w sposób niedopuszczalny doprowadził do utraty bramek.

- Nie zaprezentowaliśmy poziomu, który pozwala dominować mecze. Straciliśmy zbyt wiele piłek. Chcieliśmy robić wszystko zbyt szybko, bez uspokajania gry. Rywal nie stwarzał nam wielu problemów przy piłce, ale pozwoliliśmy mu na niezliczoną liczbę kontrataków. Za każdym razem, gdy traciliśmy piłkę, dawaliśmy przeciwnikowi okazję do szybkiego ataku. Fizycznie nie jesteśmy jeszcze tam, gdzie powinniśmy być, dlatego musimy lepiej dbać o utrzymanie piłki, aby kontrolować przebieg spotkania - ocenił szkoleniowiec Benfiki.

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- Straciliśmy gole, których nie można zaakceptować. Pierwszy padł po fatalnej stracie piłki, drugi po stałym fragmencie gry. To nie był debiut, jakiego oczekiwaliśmy. Nie chodzi o mój debiut, tylko o debiut Benfiki. Nie takiego początku chcieliśmy. Przed nami rewanż na Estadio da Luz i musimy wykonać swoje zadanie, odwrócić losy dwumeczu. Ten mecz jest jednak sygnałem, że bardzo wiele rzeczy wymaga poprawy - podsumował.

W podstawowym składzie Benfiki znalazł się Jakub Kamiński, dla którego również był to oficjalny debiut w nowych barwach. Reprezentant Polski przebywał na boisku przez 66 minut, jednak podobnie jak cała drużyna nie zachwycił.

Portugalskie media oceniły jego występ bardzo surowo, zarzucając mu przede wszystkim brak konkretów, niewielki wpływ na grę ofensywną oraz problemy techniczne. Po bardzo udanym sezonie w FC Koeln początek jego przygody z Benfiką okazał się więc wyjątkowo trudny.