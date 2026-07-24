Jakub Kamiński pojawił się w podstawowym składzie Benfiki i spędził na boisku 66 minut. Wcześniej portugalskie media spekulowały, że w pierwszych meczach sezonu Polak może trafiać do wyjściowej jedenastki. Na pewno początek kampanii mógł dla "Orłów" ułożyć się zdecydowanie lepiej. Portugalczycy przegrali na wyjeździe 1:2 z FC Sankt Gallen w pierwszym spotkaniu drugiej rundy eliminacji do Ligi Europy, a po końcowym gwizdku sporo uwagi poświęcono występowi Polaka.

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Mocne słowa w stronę Kamińskiego. "Jak najszybciej zapomnieć"

Dziennik "A Bola" ocenił go na "5". "Już na samym początku pokazał swoją zawrotną szybkość, ale zabrakło mu piłki, by przełożyć tę dynamikę na realne zagrożenie pod bramką rywala" - napisano w uzasadnieniu.

Jeszcze bardziej krytyczny był "Record", który w sześciostopniowej skali wystawił Kamińskiemu "2". "Był aktywny i starał się utrzymywać szerokość gry, ale wciąż brakuje mu wielu elementów - przede wszystkim umiejętności robienia różnicy w pojedynkach. Nie można odmówić mu zaangażowania, jednak niewiele z tego wynikało" - podkreślono.

Najostrzej zareagował portal Zerozero.pt, który przyznał Polakowi notę "6,5". Pojawiło się więcej słów na temat jego występu i... przypomniano nawet kwotę transferu.

"To był występ numeru 13 Benfiki, o którym najlepiej jak najszybciej zapomnieć. Przez większość meczu pozostawał praktycznie niewidoczny, a nawet w defensywie nie zapewnił wsparcia, jakiego od niego oczekiwano. Owszem, nie miał wielu okazji, by wykorzystać swoją największą broń, czyli grę w pionie i atakowanie wolnej przestrzeni, ale zaprezentował również problemy techniczne, które nie przystają do kwoty 17 milionów euro zapłaconej za jego transfer" - czytamy.

To dopiero pierwszy oficjalny występ Kamińskiego w barwach Benfiki, ale po bardzo udanym sezonie w FC Koeln oczekiwania wobec reprezentanta Polski są ogromne. Portugalczycy liczyli, że szybko stanie się jednym z ważniejszych zawodników ofensywy, tymczasem już po debiucie musi mierzyć się z bardzo surowymi ocenami mediów.

Szansa na rehabilitację pojawi się 30 lipca. Wówczas o godz. 19:00 Benfica zagra rewanż z Sankt Gallen na własnym boisku. Ewentualne odpadnięcie z Ligi Europy już na tym etapie na pewno będzie szeroko komentowane w Portugalii.

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