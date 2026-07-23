Tak Niemcy podsumowali debiut Lewandowskiego w MLS

Robert Lewandowski latem tego roku opuścił po czterech latach FC Barcelonę. Kapitan reprezentacji Polski zamienił Katalonię na USA, a konkretnie Chicago. 37-latek podpisał dwuletni kontrakt ze "Strażakami". Polak na debiut czekał do meczu z Interem Miami, klubu należącego do Davida Beckhama.

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Debiut Roberta Lewandowskiego w Chicago Fire

Minionej nocy nasz zawodnik wyszedł na murawę w wyjściowej "11" klubu z "Wietrznego Miasta". Przez 63. minuty, które spędził na murawie nie zdołał wpisać się na listę strzelców. Sam występ "Lewego" także nie został zbyt dobrze oceniony nad Wisłą. Tematykę debiutu byłego snajpera Bayernu w nowym klubie podchwyciły także niemieckie media.

Wynik spotkania otworzyła kuriozalna bramka dla gości w 18. minucie. Wówczas golkiper gospodarzy, Rocco Rios Novo fatalnie skiksował po podaniu jednego z obrońców swojej drużyny. "Kuriozalny gol samobójczy podczas debiutu Lewandowskiego" - taki tytuł nadał niemiecki "Bild". W rozwinięciu gazeta przypomina transfer Polaka oraz brak jego skuteczności w debiutanckim spotkaniu. "Robert Lewandowski zadebiutował w środowy wieczór w barwach Chicago Fire w rozgrywkach MLS. Były napastnik Bayernu Monachium latem przeniósł się do USA na zasadzie wolnego transferu po czterech latach spędzonych w FC Barcelonie. Wieczór zakończył się jednak gorzko - Inter Miami wygrał 3:2, choć Chicago już na początku objęło prowadzenie po kompromitującym błędzie rywali i kuriozalnej bramce samobójczej. Lewandowski nie zdołał jednak wpisać się na listę strzelców" - czytamy.

Niemieckie media komentują pierwszy mecz "Lewego" w MLS

"Die Welt" przypomina natomiast, iż Polak musiał czekać na debiut nieco dłużej, ze względu na odwołane spotkanie przed własną publicznością przeciwko Vancouver Whitecaps z powodu złej jakości powietrza.

"Robert Lewandowski przegrał z Chicago Fire swój debiutancki mecz w północnoamerykańskiej MLS przeciwko Interowi Miami. 37-letni były gwiazdor Bayernu Monachium uległ z nowym zespołem 2:3. Polak rozpoczął spotkanie w podstawowym składzie i został zmieniony w 63. minucie" - napisano.

Na brak Lionela Messiego w składzie Interu Miami zwrócił uwagę zarówno niemiecki Eurosport, jak i magazyn "Kicker". "Debiut Roberta Lewandowskiego w Stanach Zjednoczonych nie należał do udanych. Były gwiazdor Bayernu Monachium i Borussii Dortmund, obecnie 37-letni napastnik, nie zdobył bramki w swoim pierwszym meczu w Major League Soccer (MLS), a jego Chicago Fire przegrało z Interem Miami 2:3. Zespół z Florydy wystąpił bez swojej największej gwiazdy, Lionela Messiego

- czytamy na stronie internetowej stacji.

"Pierwotnie zaplanowany mecz z Chicago Fire w zeszłym tygodniu został przełożony z powodu pożarów lasów. Oznaczało to również odwołanie spotkania Müllera z Robertem Lewandowskim, a debiut Polaka w USA przełożono na najbliższy czwartek. To nie był udany mecz: Chicago przegrało z Interem Miami 2:3 po zwycięskim golu Prestona Plambecka w 87. minucie, a Lewandowski został zmieniony po godzinie gry. Lionel Messi nie pojawił się w składzie Floridians tuż po Mistrzostwach Świata, a Luis Suarez wykorzystał rzut karny i strzelił gola z gry, zapewniając zwycięstwo" - pisze "Kicker".

Kolejna szansa na zdobycie pierwszego gola w wykonaniu Polaka pojawi się w nocy z soboty na niedzielę czasu polskiego, 26 lipca. Wówczas "Strażacy" udadzą się na wyjazdowe spotkanie do Nowego Jorku, gdzie zmierzą się z tamtejszym New York City FC.