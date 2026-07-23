Oskar Pietuszewski zakończył debiutancki sezon (a właściwie półrocze) w FC Porto z trzema golami oraz czterema asystami w 18 spotkaniach. Reprezentant Polski wraz z upływem czasu stawał się coraz ważniejszą postacią drużyny, w związku z czym nadzieje przed kolejnymi rozgrywkami są spore. Pojawia się jednak pewien problem.

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Oskar Pietuszewski ma problem. Opuścił sparingi FC Porto, ważny mecz pod znakiem zapytania

W środę 22 lipca Porto miało napięty grafik. Około południa zagrało 70-minutowy sparing z drugoligowym Penafiel, które pokonało 3:2 (dwa gole Andre Silvy i jeden Gabriego Veigi, u rywali dublet Davo). Trener Francesco Farioli skorzystał z 15 piłkarzy, w tym z Jana Bednarka i Jakuba Kiwiora. Pietuszewskiego niestety zabrakło.

Największe portugalskie gazety sportowe - "O Jogo", "A Bola" i "Record" - po meczu zgodnie poinformowały, że skrzydłowy zmaga się z mięśniową kontuzją prawego uda. Z tego powodu nie wystąpił również w wieczornym sparingu z Gil Vicente (0:1, Bednarek i Kiwior nie grali), a na domiar złego, pod dużym znakiem zapytania stoi jego występ w meczu o Superpuchar Portugalii z drugoligowym Torreense. Otwierające sezon spotkanie o trofeum zaplanowano na przyszłą sobotę 1 sierpnia.

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Pod koniec okresu przygotowawczego Porto ma niemałe problemy kadrowe. Z urazem uda zmaga się również Alberto Costa, a pod opieką sztabu medycznego pozostaje Andre Miranda. Martim Fernandes ćwiczył tylko na siłowni, natomiast Samu Aghehowa i Vasco Sousa odbywali trening kondycyjny. Zobaczymy, którzy z tych zawodników zdążą na start sezonu i czy w międzyczasie nie pojawią się inne problemy.

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W nadchodzących miesiącach FC Porto będzie grać nawet o pięć trofeów. Poza meczem o superpuchar drużynę Jana Bednarka, Jakuba Kiwiora i Oskara Pietuszewskiego czeka rywalizacja w krajowej lidze, Pucharze Portugalii, Pucharze Ligi Portugalskiej oraz Lidze Mistrzów.