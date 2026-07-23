- To był dla nas priorytet, aby dziś wystawić go na boisko. Trenował od ledwie siedmiu czy ośmiu dni. Spodziewamy się, że zrobi duże wrażenie w miarę, jak będzie wracał do formy. Czas potrzebny, by to osiągnąć, jest różny dla każdego zawodnika - tak Gregg Berhalter podsumował debiut Roberta Lewandowskiego w barwach Chicago Fire. Szkoleniowiec stanął w obronie polskiego napastnika, który nie zostawił po sobie najlepszego wrażenia po meczu z Interem Miami (2:3). Jednym z nielicznych plusów był pressing, który przyniósł drużynie gola - w 18. minucie pod naporem 37-latka bramkarz popełnił błąd.

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Tak polski dziennikarz ocenił debiut Roberta Lewandowskiego. "Wszyscy mamy tego świadomość"

"Słaby debiut Lewandowskiego w Chicago Fire. Były snajper Barcelony nie strzelił ani jednej bramki Interowi Miami", "Nie zaliczył udanego debiutu, ale też czy ktoś spodziewał się, że z marszu będzie inaczej?", "Debiut Roberta Lewandowskiego w Chicago Fire wypadł kiepsko. Widać, że potrzebuje czasu, aby wejść na odpowiednie obroty" - pisali polscy eksperci. Jeden z nich, Sebastian Staszewski, obserwował piłkarza z bliska i dokładnie przeanalizował to, co robił na murawie przez te 62 minuty gry.

- Nie był to najlepszy występ Lewandowskiego i chyba wszyscy mamy tego świadomość - zaczął, cytowany przez WP SportoweFakty. - Nie wiem, czy dwukrotnie widziałem Roberta w polu karnym. Bardzo często schodził do środka, szukał piłki w bocznych sektorach, natomiast kiedy drużyna Chicago Fire wychodziła z kontratakiem, to Roberta brakowało w polu karnym. Jeśli gdzieś był, to na 16. czy 20. metrze - ocenił.

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- Miałem wrażenie, że oglądałem Roberta z reprezentacji Polski, który ma świadomość, że nie będzie obsłużony tak dobrze jak w Bayernie czy Barcelonie, więc sam szuka piłki. A kiedy zaczyna szukać piłki, zaczyna brakować go w polu karnym - podsumował dosadnie. Tym samym poniekąd potwierdziły się obawy Katarzyny Przepiórki, że Polakowi może brakować dobrego serwisu od kolegów. - Ten transfer to wielkie ryzyko. Do tej pory w FC Barcelonie Polakowi kreowano wiele okazji do zdobycia gola. W Fire tak nie będzie. Naturalnie Robert potrafi wykorzystywać sytuację w najtrudniejszych okolicznościach, ale musi się przygotować, że serwis kolegów niekiedy go nie zadowoli - mówiła ekspertka od MLS.

Były wielkie oczekiwania, nadeszło rozczarowanie

Transfer Lewandowskiego był najgłośniejszym tematem tego lata w MLS. Oczekiwania co do jego debiutu były więc spore. Cała Ameryka czekała na to, jak Polak przywita się z ligą, o czym mówił Staszewski. - Przez pierwsze 20-25 minut dziennikarze głównie rozmawiali o Robercie Lewandowskim, szukali go wzrokiem, dyskutowali na temat jego transferu. Jednak minuty mijały, a Robert niczego fantastycznego na murawie nie pokazywał. Trudno szukać pozytywów. Jak to mówią: pierwsze koty za płoty - ocenił dosadnie.

Kiedy kolejny mecz Chicago Fire? Zaplanowano go na 26 lipca. Rywalem będzie New York City. Kto wie, może właśnie wtedy polski napastnik zdobędzie premierowe trafienie w nowej drużynie i w nowej dla siebie lidze. Pierwszy gwizdek zabrzmi o godzinie 1:30 czasu polskiego.