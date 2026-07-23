Klasa Lewandowskiego. Część kibiców ma mu to jednak za złe

Robert Lewandowski zadebiutował w MLS! W nocy ze środy na czwartek polskiego czasu wyszedł na boisku w wyjazdowym meczu Chicago Fire z Interem Miami. Po spotkaniu mógł jednak czuć spore rozczarowanie.

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Piękny gest Lewandowskiego po meczu w MLS. Nie zapomniał o kibicach

Polski napastnik rozegrał jedynie 62 minuty. Niczym wielkim w tym czasie nie błysnął. Zaliczył tylko kilka kontaktów z piłką w polu karnym rywala, oddał jeden strzał i miał jeden udany drybling. Oczywiście pozostał bez gola i bez asysty, a jego drużyna przegrała 2:3. Bohaterem spotkania był za półtora roku starszy od niego Luis Suarez, który strzelił dwa gole. Mimo to Lewandowski tuż po nieudanym spotkaniu potrafił zachować się z klasą.

37-latek po końcowym gwizdku, podszedł do jednej z trybun, by spotkać się z kibicami. W mediach społecznościowych pojawiło się nawet nagranie, na którym widać, jak podpisuje im koszulki. - Cała miłość do Lewandowskiego - mogliśmy przeczytać na profilu MLS, który udostępnił wideo.

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Lewandowski spotkał Polaków nawet w Miami!

Lewandowskiego nie przeszkadzało nawet, że o autograf prosili go fani w strojach Interu Miami. Przy okazji piłkarz miał okazję spotkać kilku swoich rodaków. Mógł bowiem usłyszeć z ich ust: "Dziękuję bardzo". Część kibiców z Chicago miało mu to jednak za złe. "Podpisy dla kibiców Miami, ale potem ignoruje kibica Fire", "Około 40 osób przyjechało z Chicago, a on wita się z posiadaczami strojów Miami?" - pisali w komentarzach pod postem.

Dla Lewandowskiego to oczywiście dopiero początek przygody z MLS. Kolejny mecz powinien rozegrać już za trzy dni. 26 lipca czeka go kolejne wyjazdowe starcie - tym razem z New York City (godz. 1:30). Po raz pierwszy przed własną publicznością wystąpi zapewne dopiero 2 sierpnia w spotkaniu z Charlotte FC (godz. 2:30).