Trener Chicago Fire stanął w obronie Lewandowskiego

Debiut Roberta Lewandowskiego w Chicago Fire planowano na 17 lipca w meczu z Vancouver Whitecaps, wicemistrzem MLS. Ostatecznie spotkanie przełożono, a powodem był zły stan powietrza. Na pierwszy występ Polak musiał poczekać kolejne sześć dni - do starcia z Interem Miami.

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Trener Chicago Fire podsumował występ Lewandowskiego. "Spodziewamy się, że..."

Lewandowski pojawił się na murawie już od pierwszych minut, ale bramki ani asysty zdobyć się nie udało. Po meczu zebrał dość przeciętne noty. Nie mógł być w pełni zadowolony z własnego występu, tym bardziej że jego drużyna uległa 2:3 mistrzowi MLS.

Mimo wszystko 37-letniego napastnika bronił Gregg Berhalter. Szkoleniowiec Chicago Fire tłumaczył, z czego wynikało to, że w czwartkową noc Lewandowski nie pokazał pełni potencjału. - Trenował od ledwie siedmiu czy ośmiu dni. Spodziewamy się, że zrobi duże wrażenie w miarę, jak będzie wracał do formy - podkreślił, cytowany przez mlssoccer.com.

Faktycznie, przez ostatnie tygodnie Polak trenował indywidualnie. Ostatni mecz rozegrał 23 maja, a więc dwa miesiące temu. To odbiło się na jego dyspozycji. Nie miał też zbyt wiele czasu, by zaadaptować się do warunków i poziomu piłkarzy, którzy grają w ekipie z Chicago. Berhalter jest jednak spokojny i pewien, że Lewandowski w końcu odpali.

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"To należy wziąć pod uwagę"

- Jak każdy piłkarz - budujesz formę, nabierasz sił, mocy i wtedy jesteś dobry. Czas potrzebny, by to osiągnąć, jest różny dla każdego zawodnika. To nie jest okres przygotowań do sezonu, lecz środek kampanii i to jest coś, co należy wziąć pod uwagę - dodawał. - To był dla nas priorytet, aby dziś wystawić go na boisko - ujawnił.

Teraz przed Lewandowskim kolejne treningi i czas na zgranie się z kolegami z drużyny. Następną szansę na gole otrzyma już 26 lipca, kiedy to Chicago Fire zmierzy się z New York City. Będzie to kolejny mecz wyjazdowy. Po raz pierwszy przed własną publicznością napastnik powinien zagrać dopiero 2 sierpnia. Tego dnia rywalem będzie Charlotte FC.