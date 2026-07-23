Trener Chicago Fire stanął w obronie Lewandowskiego

Debiut Roberta Lewandowskiego w Chicago Fire planowano na 17 lipca w meczu z Vancouver Whitecaps, wicemistrzem MLS. Ostatecznie spotkanie przełożono, a powodem był zły stan powietrza. Na pierwszy występ Polak musiał poczekać kolejne sześć dni - do starcia z Interem Miami.
Lewandowski pojawił się na murawie już od pierwszych minut, ale bramki ani asysty zdobyć się nie udało. Po meczu zebrał dość przeciętne noty. Nie mógł być w pełni zadowolony z własnego występu, tym bardziej że jego drużyna uległa 2:3 mistrzowi MLS.
Mimo wszystko 37-letniego napastnika bronił Gregg Berhalter. Szkoleniowiec Chicago Fire tłumaczył, z czego wynikało to, że w czwartkową noc Lewandowski nie pokazał pełni potencjału. - Trenował od ledwie siedmiu czy ośmiu dni. Spodziewamy się, że zrobi duże wrażenie w miarę, jak będzie wracał do formy - podkreślił, cytowany przez mlssoccer.com.
Faktycznie, przez ostatnie tygodnie Polak trenował indywidualnie. Ostatni mecz rozegrał 23 maja, a więc dwa miesiące temu. To odbiło się na jego dyspozycji. Nie miał też zbyt wiele czasu, by zaadaptować się do warunków i poziomu piłkarzy, którzy grają w ekipie z Chicago. Berhalter jest jednak spokojny i pewien, że Lewandowski w końcu odpali.
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- Jak każdy piłkarz - budujesz formę, nabierasz sił, mocy i wtedy jesteś dobry. Czas potrzebny, by to osiągnąć, jest różny dla każdego zawodnika. To nie jest okres przygotowań do sezonu, lecz środek kampanii i to jest coś, co należy wziąć pod uwagę - dodawał. - To był dla nas priorytet, aby dziś wystawić go na boisko - ujawnił.
Teraz przed Lewandowskim kolejne treningi i czas na zgranie się z kolegami z drużyny. Następną szansę na gole otrzyma już 26 lipca, kiedy to Chicago Fire zmierzy się z New York City. Będzie to kolejny mecz wyjazdowy. Po raz pierwszy przed własną publicznością napastnik powinien zagrać dopiero 2 sierpnia. Tego dnia rywalem będzie Charlotte FC.