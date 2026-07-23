Lawina komentarzy po debiucie Lewandowskiego w MLS. "Nie zaliczył"

Na ten moment czekali fani talentu Roberta Lewandowskiego. 37-latek po miesiącach niepewności i opuszczeniu Barcelony podjął decyzję, iż swoją karierę będzie kontynuował w USA. W tamtejszej MLS trafił do Chicago Fire. Polski snajper podpisał z klubem dwuletnią umowę, choć trzeba przyznać jasno, iż moment jego prezentacji został przez "Strażaków" zupełnie zaprzepaszczony w kwestii marketingowej.

REKLAMA

Zobacz wideo Anastazja Kuś: Mam nadzieję, że nawiążę rywalizację z Amerykankami

Debiut Lewandowskiego w Chicago Fire

Kapitan reprezentacji Polski mógł zadebiutować na boiskach MLS już 17 lipca w domowym meczu przeciwko Vancouver Whitecaps. Tak się jednak nie stało, na przeszkodzie w rozegraniu spotkania stanęły warunki atmosferyczne, a konkretnie zła jakość powietrza w związku z pożarami lasów w Kanadzie.

Lewandowski musiał poczekać na debiut kolejne dni, by zagrać w oddalonym o 2200 kilometrów na południe Miami. Klub Davida Beckhama, choć osłabiony brakiem Leo Messiego, ma w swoich szeregach innego byłego snajpera Barcelony - Luisa Suareza. Urugwajczyk dwukrotnie wpisał się na listę strzelców w meczu Interu z Chicago Fire, a jego zespół wygrał (3:2). "Lewy" pozostał po tym meczu z "niczym", opuścił murawę już w 62. minucie.

Słaby występ "Lewego". Lawina komentarzy

Występ naszego rodaka skomentował na platformie X dziennikarz Radia Zet - Mateusz Ligęza. "Lewandowski nie zaliczył udanego debiutu, ale też czy ktoś spodziewał się, że z marszu będzie inaczej? Można usprawiedliwiać to brakiem zgrania. Początkiem dla niego nowego sezonu i brakiem formy fizycznej (jakby spuchł po dwóch kwadransach) oraz małą liczbą podań w szesnastce. Jednak nie przykryje to realiów, w których znalazł się Polak. I to na własne życzenie" - czytamy we wpisie.

Mianem "kiepskiego" debiut Roberta Lewandowskiego określił w swoim wpisie Sebastian Staszewski. "Debiut Roberta Lewandowskiego w Chicago Fire wypadł kiepsko. Polak zazwyczaj był odcięty od piłek, często zbiegał do środka pola i później brakowało go w szesnastce Interu. Widać, że potrzebuje czasu, aby wejść na odpowiednie obroty. Jak to się mówi, pierwsze koty za płoty" - napisał.

"Robert Lewandowski ma za sobą debiut w MLS. Kapitan reprezentacji Polski rozegrał pierwszy mecz w barwach Chicago Fire, ale jego zespół przegrał wyjazdowe starcie z Interem Miami 2:3. Nie było to też udanie spotkanie dla polskiego napastnika. Robert Lewandowski ma za sobą dopiero kilka sesji treningowych z drużyną i zdecydowanie było to widać. Zarówno jeżeli chodzi o brak zgrania z kolegami, jak i formę fizyczną (szczególnie w drugiej połowie)" - napisała o debiucie "Lewego" Katarzyna Przepiórka.

Pierwsza bramka w tym spotkaniu padła dla "Strażaków" po kuriozalnym błędzie bramkarza gospodarzy, Rocco Riosa Novo. W żartobliwej opinii wielu Argentyńczyk będący pod pressingiem Lewandowskiego dopuścił się fatalnego w skutkach zagrania. "Dość specyficzny pierwszy gol Chicago Fire z Robertem Lewandowskim na boisku" - pisze Sebastian Chabiniak z Eleven Sports. "Popularne jajca w debiucie Roberta Lewandowskiego. Tak padł gol dla Chicago Fire na 1:0" - dodał Jakub Kłyszejko z TVP Sport.

"Słaby debiut Lewandowskiego w Chicago Fire. Były snajper Barcelony nie strzelił ani jednej bramki Interowi Miami. Decyzją trenera Berhaltera w 63 minucie usiadł na ławce rezerwowych. Całe spotkanie wygrała drużyna gospodarzy pokonując Chicago 3:2" - ocenił Maciej Ociepka.

Okazję do zdobycia pierwszego gola Robert Lewandowski będzie miał w meczu wyjazdowym przeciwko New York City FC. To spotkanie odbędzie się w nocy z soboty na niedzielę, 26 lipca o godzinie 1:30 czasu polskiego.