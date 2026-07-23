Tak Lewandowski potraktował Suareza. Było już po meczu

- Po dołączeniu do Chicago Fire, czekam na zwycięstwa i bramki - mówił Robert Lewandowski. I już w czwartkową noc stanął przed pierwszą szansą na realizację tych celów. Ostatecznie jego drużyna przegrała 2:3 z Interem Miami, a on sam przez 62 minuty spędzone na murawie nie był w stanie strzelić gola. Miał jednak spory udział przy pierwszym trafieniu. Naciskał na bramkarza, a ten się pomylił. Nie trafił w piłkę, a ta wturlała się do siatki.

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Serdeczny uścisk dwóch legend FC Barcelony. Tak Robert Lewandowski podziękował rywalowi za grę

Spodziewano się, że w meczu Chicago z Interem dojdzie do bezpośredniego pojedynku legend futbolu - Robert Lewandowski kontra Leo Messi. Drugiego z nich zabrakło, ale kibice i tak mogli podziwiać rywalizację ikon. Na murawie oprócz Polaka pojawił się bowiem Luis Suarez. Napastnicy znają się z przeszłości, kiedy to było im dane rywalizować przeciwko sobie w europejskich pucharach. Obaj też mieli okazję grać dla FC Barcelony, choć w różnych sezonach.

Lewandowski i Suarez darzyli się szacunkiem i ten pozostał do dziś, o czym świadczą sceny, do jakich doszło po zakończeniu spotkania. Do sieci trafiły zdjęcia i nagrania, na których widać, jak polski napastnik podchodzi do Urugwajczyka. Panowie wymienili ze sobą kilka zdań, a także przytulili się. Jakie słowa padły z ich ust? Być może Lewandowski pogratulował rywalowi dwóch trafień, które ten zdobył przeciwko Chicago Fire.

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Lewandowski bez gola w MLS

37-letniemu Polakowi nie udało się zdobyć bramki w debiucie, jak w przeszłości w MLS robili to Messi czy Zlatan Ibrahimović. Rozegrał dość przeciętne spotkanie, ale miał kilka okazji na gola. Chicago Fire pozostało na trzeciej lokacie w Konferencji Wschodniej, ale do pierwszego Nashville SC traci już 13 punktów. Ma jednak o jeden mecz rozegrany mniej. Kolejne spotkanie, w którym możemy zobaczyć Lewandowskiego, zaplanowano na 26 lipca. Rywalem Chicago Fire będzie New York City. Początek o godzinie 1:30 czasu polskiego.