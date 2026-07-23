Świat reaguje po debiucie Lewandowskiego. Jednoznaczne oceny

Z opóźnieniem, ale w końcu się udało! Mecz Chicago Fire - Vancouver Whitecaps nie mógł się odbyć, bo wiatr przywiał z Kanady trujący dym pochodzący z pożarów lasów. Z tego powodu debiut Lewandowskiego w MLS opóźnił się o tydzień. W starciu z Interem Miami - klubem Leo Messiego - już nic nie stanęło na przeszkodzie.

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Lewandowski oceniony przez amerykańskie media. Piszą tylko o jednym

Robert Lewandowski wyszedł dziś w pierwszym składzie i spędził na murawie 62. minuty. Niestety nie był to występ udany. Polski napastnik oddał zaledwie jeden strzał i miał dosłownie kilka kontaktów z piłką w polu karnym rywala. Sam mecz skończył się zaś wygraną Interu 3:2. Nad grą Lewandowskiego próżno więc szukać zachwytów w amerykańskich i światowych mediach.

"Luis Suarez i Miami psują debiut Roberta Lewandowskiego w Chicago" - napisało w tytule amerykańskie ESPN. W samych artykule nazwisko Polaka padło jednak tylko w kontekście debiutu.

Na temat meczowych statystyk 37-latka rozpisywał się natomiast hiszpański "AS", a te nie były specjalnie okazałe. - Chociaż debiut Lewandowskiego nie był zbyt emocjonujący, zawodnik przedstawił się teraz swoim nowym kibicom i kolegom z drużyny w nowej przygodzie, która dopiero się zaczyna w Stanach Zjednoczonych - podsumowano.

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Hiszpanie zobaczyli Lewandowskiego. "Wydawał się nie w formie"

"Dwa gole Luisa Suareza zepsuły debiut Roberta Lewandowskiego w barwach Chicago Fire" - napisał z kolei dziennik "Marca". - Polski napastnik, który w sierpniu skończy 38 lat, nie rozegrał znakomitego meczu i został zmieniony po godzinie gry. Wydawał się nie w formie, z trudem adaptując się do szybszego, bardziej chaotycznego tempa MLS. Wykonał kilka gniewnych gestów w stronę kolegów z drużyny, domagając się spokoju i krótkich podań zamiast długich piłek - relacjonował.

Na dobrą recenzję Lewandowski nie mógł też liczyć ze strony niemieckiego "Kickera". - Inter Miami pokonał Chicago Fire 3:2. Podczas gdy Robert Lewandowski nie zabłysnął w swoim debiucie w MLS, Luis Suarez strzelił dwie bramki - podsumowano krótko.

Kolejny mecz Roberta Lewandowskiego w MLS najpewniej już w najbliższą niedzielę. Spotkanie z New York City FC odbędzie się 26 lipca o 1:30 czasu polskiego. Zachęcamy do śledzenia tego starcia w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.