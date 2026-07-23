Była 62. minuta, gdy Lewandowski zszedł z boiska. Tak to podsumował

375 meczów w Bayernie Monachium, 193 w Barcelonie i 187 w Borussii Dortmund - zagraniczna kariera Roberta Lewandowskiego zbliża się do nieuchronnego końca, ale polski napastnik chce napisać w niej jeszcze jeden rozdział. Lewandowski wylądował w amerykańskiej MLS, gdzie spróbuje poprowadzić do sukcesów Chicago Fire.

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Tak Lewandowski podsumował swój debiut

Dziś w nocy - w czwartek 23 lipca o 1:30 - Polak zadebiutował w Chicago Fire. I był to debiut nie do końca udany. Polak nie zdobył bramki, nie zaliczył asysty. Jego drużyna przegrała z Interem Miami 2:3. A jak swój występ ocenił Robert Lewandowski? - To był dziś dopiero pierwszy mecz i chcemy pracować lepiej. Oczywiście potrzebuję trochę więcej czasu, ale jestem pewien, że będziemy popełniali mniej błędów, grać lepiej w defensywie. Za dwa miesiące możemy ich pokonać - mówił w rozmowie z dziennikarzami w strefie mieszanej.

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Odniósł się też, do czasu, jaki spędził na boisku. Zszedł bowiem już w 62. minucie. - Rozmawialiśmy przed meczem, wiedziałem, że to może być dla mnie tylko 45 lub 60 minut, bo mamy kolejny mecz za 2-3 dni, ale gdy przegrywamy, zazwyczaj gram trochę dłużej. Musimy iść do przodu, popracować trochę nad grą. Musimy patrzeć w przyszłość i myśleć pozytywnie, a na pewno nam się uda. To, co nie udało się dziś,w końcu może się udać - podsumował.

Kolejny mecz Chicago Fire już w niedzielę 26 lipca o 1:30 w nocy. Drużyna Roberta Lewandowskiego znów zagra na wyjeździe, tym razem z New York City FC. Już teraz zachęcamy do śledzenia tego spotkania w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.