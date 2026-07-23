Powrót na stronę główną

Była 62. minuta, gdy Lewandowski zszedł z boiska. Tak to podsumował

Robert Lewandowski w końcu zadebiutował w Chicago Fire! Nie udało się w meczu z Vancouver Whitecaps - spotkanie zostało odwołane z powodu złej jakości powietrza - ale w starciu z Interem Miami podobnych historii udało się uniknąć. Polak rozegrał 62 minuty, ale premierowego gola nie strzelił, a jego zespół przegrał 2:3. Jak Lewandowski skomentował swój występ?
Robert Lewandowski
CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH/PAP/EPA

375 meczów w Bayernie Monachium, 193 w Barcelonie i 187 w Borussii Dortmund - zagraniczna kariera Roberta Lewandowskiego zbliża się do nieuchronnego końca, ale polski napastnik chce napisać w niej jeszcze jeden rozdział. Lewandowski wylądował w amerykańskiej MLS, gdzie spróbuje poprowadzić do sukcesów Chicago Fire.

Zobacz wideo Anastazja Kuś: Mam nadzieję, że nawiążę rywalizację z Amerykankami

Tak Lewandowski podsumował swój debiut

Dziś w nocy - w czwartek 23 lipca o 1:30 - Polak zadebiutował w Chicago Fire. I był to debiut nie do końca udany. Polak nie zdobył bramki, nie zaliczył asysty. Jego drużyna przegrała z Interem Miami 2:3. A jak swój występ ocenił Robert Lewandowski? - To był dziś dopiero pierwszy mecz i chcemy pracować lepiej. Oczywiście potrzebuję trochę więcej czasu, ale jestem pewien, że będziemy popełniali mniej błędów, grać lepiej w defensywie. Za dwa miesiące możemy ich pokonać - mówił w rozmowie z dziennikarzami w strefie mieszanej.

Zobacz też: Tak wyglądał debiut Lewandowskiego. "Koszmarna pomyłka"

Odniósł się też, do czasu, jaki spędził na boisku. Zszedł bowiem już w 62. minucie. - Rozmawialiśmy przed meczem, wiedziałem, że to może być dla mnie tylko 45 lub 60 minut, bo mamy kolejny mecz za 2-3 dni, ale gdy przegrywamy, zazwyczaj gram trochę dłużej. Musimy iść do przodu, popracować trochę nad grą. Musimy patrzeć w przyszłość i myśleć pozytywnie, a na pewno nam się uda. To, co nie udało się dziś,w końcu może się udać - podsumował.

Kolejny mecz Chicago Fire już w niedzielę 26 lipca o 1:30 w nocy. Drużyna Roberta Lewandowskiego znów zagra na wyjeździe, tym razem z New York City FC. Już teraz zachęcamy do śledzenia tego spotkania w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

Dziękujemy za przeczytanie

Więcej o:

1/14 Sport polegający na przesuwaniu po lodzie granitowych ciężarków w kierunku celu to:

Kibicowałeś Małyszowi? Masz już szansę na pierwszy punkt. Pytamy o sporty zimowe
Treści z serwisów internetowych Grupy Wyborcza.pl oraz serwisu tokfm.pl prezentujemy w ramach komercyjnej współpracy z ich wydawcami: Wyborcza sp. z o.o. oraz Grupą Radiową Agory sp. z o.o.
Wybrane treści z serwisu Sport.pl są dostępne po wykupieniu płatnej subskrypcji