Jest decyzja w sprawie debiutu Lewandowskiego. Oto skład Chicago Fire!

Nie tak działacze Chicago Fire wyobrażali sobie debiut Roberta Lewandowskiego. Polski napastnik miał zagrać swój pierwszy mecz w nowym klubie przed własną publicznością, na mogącym pomieścić ponad 60 000 kibiców Soldier Field. Nic z tego nie wyszło. Wszystko przez kanadyjskie pożary lasów. Dym z Kanady dotarł do Chicago i uniemożliwił normalne rozegranie spotkania z Vancouver Whitecaps. Mecz został przełożony na październik.

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Jest decyzja w sprawie Lewandowskiego. Tak wyglądają składy na mecz Inter Miami - Chicago Fire

Debiut Lewandowskiego opóźnił się więc o jedną kolejkę ligową. Ostatecznie i tak nastąpi on w całkiem dobrych okolicznościach. O 1:30, w nocy ze środy na czwartek 23 lipca Chicago Fire zagra na wyjeździe z Interem Miami. To drużyna Leo Messiego, obecny mistrz MLS.

Nikt nie spodziewał się, że Polaka może zabraknąć w tym meczu. Można było najwyżej się zastanawiać, czy wystąpi już w pierwszym składzie, czy wejdzie z ławki w dalszej części spotkania - wydawało się jednak niemal pewne, że Lewandowski zagra od pierwszej minuty.

Ostatecznie trener Gregg Berhalter zdecydował się postawić na Polaka, który mecz z Interem Miami zacznie w pierwszym składzie!

Chicago Fire: Brady - Dean, Waterman, Elliott, Gutman - Zinckernagel, D'Avilla, Saletros, Bamba, Haile-Selassie - Lewandowski

Inter Miami: Rios Novo - Reguilon, Dos Santos Silva, Fray, Mura - Segovia, Bright, Ruiz, Suarez, Silvetti - Berterame

Początek meczu Inter Miami - Chicago Fire w czwartek 23 lipca o godzinie 1:30 w nocy. Zachęcamy do śledzenia tego spotkania w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.