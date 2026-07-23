Powrót na stronę główną

Jest decyzja w sprawie debiutu Lewandowskiego. Oto skład Chicago Fire!

Debiut Roberta Lewandowskiego w Chicago Fire opóźnił się o tydzień. Spotkanie z Vancouver Whitecaps zostało odwołane ze względu na dym z pożarów w Kanadzie, który uniemożliwił normalne oddychanie. Dziś takich przeszkód już nie ma. Pojawiły się składy na mecz Inter Miami - Chicago Fire! Jaką decyzję podjął trener Berhalter w sprawie występu Roberta Lewandowskiego?
Lewandowski
Screenshot TT Chicago Fire

Nie tak działacze Chicago Fire wyobrażali sobie debiut Roberta Lewandowskiego. Polski napastnik miał zagrać swój pierwszy mecz w nowym klubie przed własną publicznością, na mogącym pomieścić ponad 60 000 kibiców Soldier Field. Nic z tego nie wyszło. Wszystko przez kanadyjskie pożary lasów. Dym z Kanady dotarł do Chicago i uniemożliwił normalne rozegranie spotkania z Vancouver Whitecaps. Mecz został przełożony na październik.

Zobacz wideo Anastazja Kuś: Mam nadzieję, że nawiążę rywalizację z Amerykankami

Jest decyzja w sprawie Lewandowskiego. Tak wyglądają składy na mecz Inter Miami - Chicago Fire

Debiut Lewandowskiego opóźnił się więc o jedną kolejkę ligową. Ostatecznie i tak nastąpi on w całkiem dobrych okolicznościach. O 1:30, w nocy ze środy na czwartek 23 lipca Chicago Fire zagra na wyjeździe z Interem Miami. To drużyna Leo Messiego, obecny mistrz MLS.

Nikt nie spodziewał się, że Polaka może zabraknąć w tym meczu. Można było najwyżej się zastanawiać, czy wystąpi już w pierwszym składzie, czy wejdzie z ławki w dalszej części spotkania - wydawało się jednak niemal pewne, że Lewandowski zagra od pierwszej minuty.

Ostatecznie trener Gregg Berhalter zdecydował się postawić na Polaka, który mecz z Interem Miami zacznie w pierwszym składzie!

Chicago Fire: Brady - Dean, Waterman, Elliott, Gutman - Zinckernagel, D'Avilla, Saletros, Bamba, Haile-Selassie - Lewandowski

Inter Miami: Rios Novo - Reguilon, Dos Santos Silva, Fray, Mura - Segovia, Bright, Ruiz, Suarez, Silvetti - Berterame

Początek meczu Inter Miami - Chicago Fire w czwartek 23 lipca o godzinie 1:30 w nocy. Zachęcamy do śledzenia tego spotkania w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

Dziękujemy za przeczytanie

Więcej o:

1/15 Zbigniew Boniek swoją karierę zaczynał w:

Quiz wiedzy. Jesteś fanem piłki nożnej? Pytamy o najlepszych piłkarzy. Znasz wszystkich?
Treści z serwisów internetowych Grupy Wyborcza.pl oraz serwisu tokfm.pl prezentujemy w ramach komercyjnej współpracy z ich wydawcami: Wyborcza sp. z o.o. oraz Grupą Radiową Agory sp. z o.o.
Wybrane treści z serwisu Sport.pl są dostępne po wykupieniu płatnej subskrypcji