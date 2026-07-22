Katastrofa legendarnego klubu. O krok od całkowitego upadku

W przeszłości Zinedine Zidane rozegrał aż 179 meczów dla Girondins Bordeaux. Stał się jedną z największych legend tego klubu. Zresztą takich jest więcej. To klub, który aż sześć razy wywalczył mistrzostwo Francji, ostatnie w 2009 roku. W 1996 dotarł nawet do finału Pucharu UEFA. Ba, jeszcze dekadę temu rywalizował regularnie w europejskich pucharach. Tym bardziej trudno patrzeć na to, co dzieje się z nim od czasów pandemii. Wpadł w poważne tarapaty finansowe i spadł niemal na samo dno. Niewykluczone, że wkrótce przestanie nawet istnieć...

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Girondins Bordeaux wciąż walczy. Do tego organu się teraz zwróci. Ostatnia deska ratunku?

Poprzedni sezon francuski klub spędził w Championnat National 2, a więc na czwartym poziomie rozgrywkowym. Choć radził sobie tam całkiem nieźle, to awansu nie wywalczył. Co gorsze, pojawiły się kolejne problemy. W kwietniu nałożono na niego zakaz transferowy, obowiązujący przez 1,5 roku. To był dopiero początek ciosów wymierzonych w zespół.

"Komisja odwoławcza DNCG potwierdziła w środę wykluczenie Girondins de Bordeaux z mistrzostw krajowych. Zaplanowano spotkanie z sądem handlowym w sprawie ewentualnego wszczęcia postępowania likwidacyjnego" - pisało w połowie lipca "L'Equipe". Powód? W klubie liczono, że wielomilionowe długi spłaci brytyjski fundusz inwestycyjny Sparta Capital, ale ten wycofał się z umowy.

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Mimo wszystko klub się nie poddaje. Chce, by cofnięto decyzję o wykluczeniu. Dlatego też zwrócił się z prośbą do konkretnego organu. Można powiedzieć, że chwyta się jednej z ostatnich desek ratunku. "Klub postanowił zwrócić się do Francuskiego Narodowego Komitetu Olimpijskiego i Sportowego (CNOSF)" - przekazał Girondins Bordeaux w oficjalnym komunikacie na X. To organ, który wydaje opinię. Tą następnie Komitet Wykonawczy FFF często uwzględnia. Ma ona charakter konsultacyjny. Pytanie, czy CNOSF zdecyduje się opowiedzieć za legendarnym klubem.

Klub działa, ale dlaczego dopiero teraz?

Co jeszcze robią działacze, by utrzymać się w krajowych rozgrywkach? "W pełni zmobilizowaliśmy się do tego, by zbadać, a także zaimplementować rozwiązania, których celem będzie zapewnienie przyszłości klubu. Ostatnie dni upłynęły pod znakiem podejmowania kroków wobec różnych interesariuszy, w szczególności tych w ramach postępowań wszczętych przed sądem handlowym, by kontynuować pracę zapoczątkowaną wokół projektu naszego klubu" - czytamy.

Czy Girondins Bordeaux uda się ponownie wyjść na prostą? Decyzja DNCG oznacza dla zespołu brak możliwości występów na czwartym poziomie, na którym ostatnio rywalizował. W najlepszym przypadku może zagrać na szóstym poziomie rozgrywek. A jak wiemy, to dla tego klubu byłby fatalny scenariusz. Od sezonu 2021/22, kiedy to po raz pierwszy od 30 lat Girondins Bordeaux spadł do Ligue 2, kłopoty się nie kończą, a wręcz piętrzą...