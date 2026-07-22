Wybrali najlepszą "jedenastkę" XXI wieku. Oto co zrobili z Lewandowskim

Robert Lewandowski rozpoczyna nowy etap w swojej karierze. Polak po wielu latach pełnych sukcesów w Europie zdecydował się na transfer do Chicago Fire. W Stanach Zjednoczonych ma być twarzą nowego projektu klubu z "Wietrznego Miasta". Taka rola nikogo nie dziwi, mówimy o jednym z najlepszych piłkarzy na świecie, w XXI wieku.

REKLAMA

Zobacz wideo Hit! Polonia w Chicago oszalała na punkcie Lewandowskiego

Prestiżowy portal wyróżnił Lewandowskiego. Polak wśród legend

Klasę Roberta Lewandowskiego dostrzegają kibice i eksperci z całego świata. W ostatnich dniach Polak został wyróżniony przez słynny portal sportbible.com, który umieścił go w najlepszej jedenastce XXI wieku. Oprócz kapitana naszej kadry w składzie znaleźli się: Manuel Neuer, Philipp Lahm, Sergio Ramos, Virgil Van Dijk, Marcelo, Andres Iniesta, Rodri, Luka Modrić, Leo Messi i Cristiano Ronaldo.

Nowego zawodnika Chicago Fire oceniono wyżej niż takie legendy futbolu jak: Luis Suarez, Thierry Henry czy Kylian Mbappe.

Zobacz też: Media: To tam zagra Kacper Tobiasz. Dołączy do reprezentanta Polski

Lewandowski od lat pisze historię światowej piłki

Kiedy w 2010 roku Robert Lewandowski trafił z Lecha Poznań do Borussii Dortmund, to nikt się nie spodziewał, że za kilkanaście lat będzie jednym z największych napastników w historii futbolu. Wielkie sukcesy odnosił już w barwach BVB, gdzie dwukrotnie zdobył mistrzostwo Niemiec, w 2013 roku grał również w finale Ligi Mistrzów. W 2014 roku przeniósł się do Bayernu Monachium, z którym zupełnie zdominował Bundesligę. W 2020 roku Polak sięgnął z "Die Roten" po upragniony triumf w Champions League. W niemieckim gigancie Lewandowski bił też rekordy indywidualne, w tym w sezonie 2020/21 pobił legendarny wynik Gerda Mullera, zdobywając 41 bramek w jednym sezonie Bundesligi. Ostatnim europejskim przystankiem napastnika była FC Barcelona, gdzie występował przez ostatnie cztery lata, aż trzykrotnie sięgał z "Dumną Katalonii" po mistrzostwo Hiszpanii.

Teraz przed Robertem Lewandowskim nowy rozdział w barwach Chicago Fire. Polak ma zadebiutować w starciu z Interem Miami. Mecz odbędzie się w nocy ze środy na czwartek (z 22 na 23 lipca), o godzinie 1:30 czasu polskiego. Relację tekstową z tego spotkania przeprowadzimy na stronie głównej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.