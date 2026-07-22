Media: To tam zagra Kacper Tobiasz. Dołączy do reprezentanta Polski

Kacper Tobiasz po zakończeniu poprzedniego sezonu Ekstraklasy pozostaje tzw. wolnym agentem. Bramkarz nie przyjął propozycji nowego kontraktu w Legii, motywując swoje działania chęcią zmiany otoczenia i napisaniem "nowej karty".

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Kacper Tobiasz przenosi się do Turcji

Choć w ostatnim czasie 23-latek trenował wraz ze swoim poprzednim pracodawcą w celu podtrzymania formy, najprawdopodobniej dobiega końca jego czasowy brak klubu. Jak poinformowały tureckie media polski golkiper jest o krok od podpisania kontraktu z występującym w Super Lig (najwyższa klasa rozgrywkowa w Turcji) Gaziantep FK.

Tobiasz ma polecieć do Turcji w czwartek, 23 lipca. Tam przejdzie testy medyczne i podpisze kontrakt. Według informacji tureckich mediów ma on opiewać na kilka sezonów. Jak przekazał Ali Budak rozmowy pomiędzy stronami miały rozpocząć się w styczniu, a teraz nadszedł ich szczęśliwy koniec.

Dwóch Polaków w Gaziantep FK

Tym samym bramkarz zostałby drugim piłkarzem z Polski w szeregach zespołu prowadzonego przez Mirela Radoi. Latem 2024 roku angielskie Brighton na Gaziantep zamienił Kacper Kozłowski. W trakcie dwóch sezonów rozegrał dla klubu 63 spotkania, w których zdobył 10 bramek oraz zanotował 11 asyst.

Kacper Tobiasz w barwach Legii rozegrał 139 oficjalnych meczów. W ich trakcie 169-krotnie wyciągał piłkę z siatki oraz 40 razy zachował czyste konto. Ze stołecznym klubem sięgnął ponadto po mistrzostwo Polski (2020/21). Dwukrotnie zwyciężał także w Pucharze Polski (2022/23, 2024/25) oraz Superpucharze Polski (2023/24, 2025/26).