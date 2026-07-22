Debiut Lewandowskiego w MLS. O której mecz Chicago Fire? Gdzie oglądać? [TRANSMISJA]

- Kibice z Chicago powinni o mnie wiedzieć, że lubię świętować tytuły. [Po dołączeniu do Chicago Fire czekam, przyp. red.] na zwycięstwa i bramki. Będziecie szczęśliwi z drużyny i zadowoleni z wyników - zapowiadał Robert Lewandowski. Oczekiwano, że zadebiutuje w zespole z MLS 17 lipca, w meczu przeciwko Vancouver Whitecaps. Ostatecznie do tego nie doszło. Ba, nie doszło nawet do spotkania, a powodem były pożary lasów w Kanadzie. "Wiatr przywiał do amerykańskiego miasta ogromne ilości dymu, który nie pozwala na normalne oddychanie" - relacjonował Bartosz Naus ze Sport.pl.

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To już jutro? Szansa Roberta Lewandowskiego na debiut w Chicago Fire

Kolejna szansa na debiut dla Lewandowskiego pojawi się w meczu z Interem Miami. Kibice byli podekscytowani, bo spodziewali się, że dojdzie do bezpośredniego pojedynku Polaka z Leo Messim. Wiadomo jednak, że ten scenariusz się nie ziści, nie teraz. Argentyńczyk nie wystąpi bowiem w nadchodzącym spotkaniu, podobnie jak jego rodak, Rodrigo de Paul, ponieważ mają za sobą wycieńczające mistrzostwa świata. Razem z kadrą dotarli aż do finału, ale tytułu nie obronili.

Mimo absencji największych gwiazd wydaje się, że i tak to Inter Miami będzie faworytem do zwycięstwa przeciwko ekipie z Chicago. Zagra u siebie i będzie mógł liczyć na wsparcie lokalnej publiczności. Warto wspomnieć, że drużyna z Florydy to aktualny mistrz MLS. Pokonanie go może być trudne. Czy Lewandowski i spółka dadzą radę? Kto wie, może 37-latek już w debiucie da upragnione trafienie Chicago Fire.

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Na ile minut może liczyć Polak? - Trener powiedział, że Robert miał grać [w meczu z Vancouver Whitecaps, przyp. red.] 15 minut, ale spytałem go, czy wyobraża sobie, że Robert zagra od pierwszej minuty, to przyznał, że w drugim meczu 45 minut lub od początku, jeśli się będzie dobrze czuł - ujawnił Sebastian Staszewski w "Studiu Mundial" WP SportoweFakty.

O której godzinie debiut Roberta Lewandowskiego? Gdzie oglądać mecz Chicago Fire? Transmisja na żywo, stream, relacja, wynik.

Mecz Interu Miami z Chicago Fire odbędzie się w nocy ze środy na czwartek (z 22 na 23 lipca), o godzinie 1:30 czasu polskiego. Kibice nie obejrzą spotkania w żadnej tradycyjnej telewizji czy też na znanych platformach sportowych. Transmisja będzie dostępna wyłącznie na platformie Apple TV. Cena podstawowego pakietu miesięcznego to koszt rzędu 34,99 zł. Relację tekstową z tego spotkania przeprowadzimy na stronie głównej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.