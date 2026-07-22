Włosi zrobią wszystko dla Guardioli! Media: Złamią swoje zasady

Niedawno świat obiegły informacje, że włoska federacja piłkarska chce zatrudnić Pepa Guardiolę. Były szkoleniowiec FC Barcelony i Manchesteru City ma pomóc podnieść się Włochom z kolan. "Reprezentacja Włoch to największy upadły gigant w piłce nożnej. Czterokrotni mistrzowie świata, którzy dwie dekady temu w finale pokonali Francję po rzutach karnych, a jeszcze pięć lat temu zdobyli mistrzostwo Europy, nie zakwalifikowali się na trzeci mundial z rzędu. Ich ostatniego występu w fazie pucharowej nie mogą pamiętać nawet niektórzy pełnoletni fani futbolu" - opisywał na łamach Sport.pl Mateusz Gaweł.

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Prezes włoskiej federacji reaguje na doniesienia o Guardioli

We włoskiej piłce doszło do rewolucji - odszedł selekcjoner Gennaro Gattuso, który znalazł już zatrudnienie w Lazio, a ponadto ze stanowiskami pożegnali się Gabriele Gravina - były już szef włoskiej federacji piłkarskiej (FIGC), czy Gianluigi Buffon - kierownik reprezentacji. Misję odbudowy potęgi reprezentacji Włoch otrzymali Paolo Maldini i Leonardo.

"La Gazzetta dello Sport" zaskoczyła, że oprócz Andrei Pirlo i Roberta Manciniego rozważany jest właśnie Pep Guardiola. Teraz więcej informacji nt. tej kandydatury ujawnił Giovanni Malago, prezes Włoskiej Federacji Piłkarskiej.

"Jego komentarze są następstwem 48 godzin gorączkowych spekulacji. Według doniesień dyrektor techniczny reprezentacji Włoch, Paolo Maldini, i jego specjalny doradca Leonardo udali się w weekend do Barcelony na serię intensywnych rozmów z Guardiolą. Nowy zarząd techniczny reprezentacji usilnie zabiega o to, by były menedżer Manchesteru City poprowadził nowy projekt Azzurri" - opisuje serwis goal.pl.

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Według wielu opinii jego pensja stanowi największą przeszkodę w negocjacjach, ale... prezes FIGC wydaje się tym nie przejmować. "Są pewne aspekty finansowe, które należy wziąć pod uwagę, a stwierdzenie, że musielibyśmy się mocno natrudzić, aby je pokryć, jest niedopowiedzeniem" - powiedział, cytowany przez goal.com.

"Istnieją pewne wyjątki, które mogłyby zostać zatwierdzone, a są to wyjątki dotyczące nazwiska, które obecnie wywołuje całą tę debatę: Pep Guardiola. Nie muszę wyjaśniać oczywistych powodów, dla których jest wyjątkiem, ale nie oznacza to, że nie ma gwarancji, że sprawa zostanie zakończona" - zaznaczył.