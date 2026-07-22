Najdroższy niewypał Ekstraklasy odszedł i błysnął w el. LM. "Joga bonito"

- W ocenie sztabu i pionu sportowego Osman Bukari nie mógł liczyć na regularne występy. Zależało mu, aby trafić tam, gdzie będzie miał to możliwe. Przychyliliśmy się do jego prośby i zdecydowaliśmy się na wypożyczenie Osmana do Belgradu, gdzie w przeszłości notował dobre liczby - tłumaczył Artur Płatek, nowy dyrektor sportowy Widzewa Łódź. Ghańczyk okazał się transferowym niewypałem Ekstraklasy i to najdroższym, bo wartym aż 5,5 mln euro - tyle polski klub zapłacił za niego FC Austin.

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Pierwszy mecz Osmana Bukariego na wypożyczeniu i już asysta!

Bukariemu nie udało się zdobyć bramki ani nawet asysty w barwach Widzewa, co wywołało wielki niedosyt. Na przełamanie Ghańczyka długo czekać nie trzeba jednak było. Doszło do niego we wtorkowy wieczór, tyle tylko, że w barwach serbskiej drużyny! Co więcej, było to jego pierwsze spotkanie na wypożyczeniu.

Tego dnia Crvena Zvezda rywalizowała w drugiej rundzie eliminacji do Ligi Mistrzów, a rywalem był irlandzki Larne. Bukari pojawił się na murawie w 46. minucie, przy stanie 1:0 dla własnego zespołu. Nie minęło nawet 10 minut, a Ghańczyk już zapisał się w protokole meczowym. Otrzymał dość trudne podanie na prawej stronie boiska. Mimo to poradził sobie z nim, opanował futbolówkę pod presją rywala, ba, nawet przerzucił ją, myląc przeciwnika i dobiegł na skraj pola karnego. Błyskawicznie dośrodkował, a okazję na bramkę zamienił Vasilije Kostov.

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Kibice reagują na przebudzenie Bukariego

Była to pierwsza asysta Bukariego od... 31 sierpnia 2025 roku! Ostatnie podanie z wtorkowego meczu obiegło już media społecznościowe. Zareagowali na nie m.in. polscy kibice. "Wystarczyło opuścić ESA i włączyła się joga bonito", "To on jednak potrafi grać w piłkę?", "Co on zrobił?", "Widzew stworzył potwora" - ironizowali.

W kolejnych akcjach wtorkowego spotkania Ghańczyk nie zaliczył asyst ani goli, ale jego drużyna dołożyła kolejne dwa trafienia. Ostatecznie wygrała aż 4:0 i to na wyjeździe, co stawia ją w bardzo komfortowej sytuacji przed rewanżem. Dojdzie do niego już 29 lipca o godzinie 20:00.