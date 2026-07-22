Makabryczna zbrodnia we Włoszech. Egzekucja dziennikarza sportowego

O ogromnej tragedii w południowej części Włoch rozpisują się od dnia wczorajszego włoskie media, wstrząśnięte znaleziskiem, które miało miejsce na południowy-wschód od Neapolu. W miasteczku Eboli w prowincji Salerno znaleziono zwęglone ciało, które udało się zidentyfikować dopiero po odnalezieniu w okolicy samochodu dziennikarza.
Według informacji podanych przez telewizję Rai Luca Esposito zginął od strzałów, a jego ciało zostało podpalone i odnalezione w pobliżu terenów rolniczych. Taką wersję zdarzeń przyjęto w związku z odnalezieniem łusek w miejscu zbrodni. Zwłoki udało się odkryć strażakom, którzy zostali wezwani do pożaru, który jak się okazało powstał w miejscu śmierci Włocha w nocy z soboty na niedzielę.
Esposito był znanym i cenionym dziennikarzem, który współpracował z gazetą La Citta di Salerno oraz stacją telewizyjną Otto Channel. Ponadto prowadził stronę internetową o tematyce piłkarskiej - Tuttosalernitana.com.
Społeczność medialna na Półwyspie Apenińskim jest w szoku. Europejska i Międzynarodowa Federacja Dziennikarzy, wraz ze swoimi regionalnymi odpowiednikami zażądały wszczęcia śledztwa śmierci ws. śmierci Esposito.
Dyrektor stacji Otto Channel wydał następujące oświadczenie. "Luca był dla nas cennym współpracownikiem jako komentator, z pewnością niewygodny, ale nigdy banalny, a przede wszystkim zawsze odważny w bronieniu swoich poglądów na temat świata piłki nożnej. W tym trudnym czasie składamy wyrazy najgłębszego współczucia rodzinie, która przeżywa tak wielki ból, i mamy nadzieję, że organy ścigania będą w stanie w pełni wyjaśnić tragedię, która budzi wielki niepokój społeczny, i doprowadzić winnych przed oblicze sprawiedliwości" - czytamy w oświadczeniu.
"W Otto Channel jesteśmy głęboko zasmuceni również dlatego, że Luca miałby być jednym z głównych komentatorów naszych programów sportowych w przyszłym sezonie. Wraz z Annibale Discepolo stworzyłby świetny i zabawny duet w programie poświęconym piłce nożnej. Luca był niezwykle popularny i zawsze był tematem rozmów. Wyrazy współczucia dla rodziny od całego zespołu Otto Channel i Ottopagine" - zakończono.
Jak informuje Rai News, trwają poszukiwania narzędzia zbrodni, którym Esposito został zamordowany przed spaleniem. 53-latek był najpewniej ofiarą zaplanowanego morderstwa, które zostało poprzedzone przez brutalne pobicie, w wyniku którego - jak wskazała sekcja zwłok - połamano mu szereg kości, a następnie spalono ciało, by zatrzeć ślady. W kieszeni dziennikarza znaleziono klucze do jego samochodu, wobec czego śledczy podejrzewają, iż mężczyzna albo był w tym miejscu z kimś umówiony, albo przybył w towarzystwie innej osoby.