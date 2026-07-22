Makabryczna zbrodnia we Włoszech. Egzekucja dziennikarza sportowego

O ogromnej tragedii w południowej części Włoch rozpisują się od dnia wczorajszego włoskie media, wstrząśnięte znaleziskiem, które miało miejsce na południowy-wschód od Neapolu. W miasteczku Eboli w prowincji Salerno znaleziono zwęglone ciało, które udało się zidentyfikować dopiero po odnalezieniu w okolicy samochodu dziennikarza.

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Makabryczna zbrodnia we Włoszech

Według informacji podanych przez telewizję Rai Luca Esposito zginął od strzałów, a jego ciało zostało podpalone i odnalezione w pobliżu terenów rolniczych. Taką wersję zdarzeń przyjęto w związku z odnalezieniem łusek w miejscu zbrodni. Zwłoki udało się odkryć strażakom, którzy zostali wezwani do pożaru, który jak się okazało powstał w miejscu śmierci Włocha w nocy z soboty na niedzielę.

Esposito był znanym i cenionym dziennikarzem, który współpracował z gazetą La Citta di Salerno oraz stacją telewizyjną Otto Channel. Ponadto prowadził stronę internetową o tematyce piłkarskiej - Tuttosalernitana.com.

Społeczność medialna na Półwyspie Apenińskim jest w szoku. Europejska i Międzynarodowa Federacja Dziennikarzy, wraz ze swoimi regionalnymi odpowiednikami zażądały wszczęcia śledztwa śmierci ws. śmierci Esposito.

Zwęglone ciało dziennikarza

Dyrektor stacji Otto Channel wydał następujące oświadczenie. "Luca był dla nas cennym współpracownikiem jako komentator, z pewnością niewygodny, ale nigdy banalny, a przede wszystkim zawsze odważny w bronieniu swoich poglądów na temat świata piłki nożnej. W tym trudnym czasie składamy wyrazy najgłębszego współczucia rodzinie, która przeżywa tak wielki ból, i mamy nadzieję, że organy ścigania będą w stanie w pełni wyjaśnić tragedię, która budzi wielki niepokój społeczny, i doprowadzić winnych przed oblicze sprawiedliwości" - czytamy w oświadczeniu.

"W Otto Channel jesteśmy głęboko zasmuceni również dlatego, że Luca miałby być jednym z głównych komentatorów naszych programów sportowych w przyszłym sezonie. Wraz z Annibale Discepolo stworzyłby świetny i zabawny duet w programie poświęconym piłce nożnej. Luca był niezwykle popularny i zawsze był tematem rozmów. Wyrazy współczucia dla rodziny od całego zespołu Otto Channel i Ottopagine" - zakończono.

Jak informuje Rai News, trwają poszukiwania narzędzia zbrodni, którym Esposito został zamordowany przed spaleniem. 53-latek był najpewniej ofiarą zaplanowanego morderstwa, które zostało poprzedzone przez brutalne pobicie, w wyniku którego - jak wskazała sekcja zwłok - połamano mu szereg kości, a następnie spalono ciało, by zatrzeć ślady. W kieszeni dziennikarza znaleziono klucze do jego samochodu, wobec czego śledczy podejrzewają, iż mężczyzna albo był w tym miejscu z kimś umówiony, albo przybył w towarzystwie innej osoby.