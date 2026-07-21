Reprezentant Polski miał dość futbolu. Dziś zajmuje się zupełnie czymś innym

Kariera Białkowskiego była dość nietypowa jak na warunki polskich piłkarzy. Rzadko bowiem zdarza się, że wychowany przez polskie kluby zawodnik miał w Ekstraklasie rozegranych tylko siedem spotkań, a poza granicami naszego kraju i to w lidze uchodzącej za mocniejszą, prawie 350. Jednak tak właśnie jest w jego wypadku. Wychowanek Olimpii Elbląg opuścił Polskę już zimą 2006 roku jako 18-latek. Przeniósł się wówczas z Górnika Zabrze do grającego w Championship Southampton. Wówczas klubu pełnego jego rodaków, bo w sezonie 2005/06 występowali tam też Tomasz Hajto, Grzegorz Rasiak i Kamil Kosowski (choć ten pierwszy odszedł przed przyjściem Białkowskiego).

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Kilka meczów w Polsce, za to w Anglii..

"Święci" byli pierwszym klubem Polaka w Anglii, ale potem przez prawie 20 lat grał też w Ipswich, Notts County, Barnsley i Millwall. Wyrobił sobie nie lada markę na drugim poziomie rozgrywkowym, na którym uzbierał aż 347 meczów (poza tym też 91 na trzecim). Nigdy nie było mu dane zadebiutować w Premier League, za to w reprezentacji Polski owszem. Starcie towarzyskie z Nigerią (0:1) w marcu 2018 roku było jego pierwszym i ostatnim w seniorskiej kadrze, ale było. Karierę zakończył w 2024 roku jako gracz Millwall. Teraz w rozmowie z dziennikiem "Fakt" ujawnił, że choć pewnie mógł grać jeszcze dłużej, to po prostu nie miał już na to ochoty. Jego zapał wygasł.

Miał dość piłki. Dziś się nią cieszy, ale już nie zawodowo

- Nie chciałem już dłużej grać w piłkę. Miałem dosyć codziennych treningów i całego reżimu, który przez tyle lat był częścią mojego życia. Czułem, że jestem już tym wszystkim po prostu wypalony. Profesjonalnie grałem przez ponad połowę życia, dlatego naturalne było, że potrzebowałem odpoczynku - powiedział Białkowski. Dziś jednak znów gra, tyle że hobbystycznie w siedmioosobowym klubie w Hiszpanii i trenuje wraz z synem, który poszedł w ślady ojca i jest bramkarzem w młodzieżówkach grającego w La Liga Elche.

Zawodowo zajmuje się czymś zgoła innym, a do Anglii nie zamierza wracać. - Czuję, że Hiszpania to moje miejsce na ziemi i nie planujemy żadnych zmian. Współpracujemy z przyjaciółmi, którzy budują nieruchomości, a my zajmujemy się ich wynajmem i kompleksową obsługą - ujawnił Białkowski.