Był piłkarzem Chelsea. Teraz zagra w polskiej II lidze

Kariera Huberta Adamczyka nie rozwinęła się tak, jak 28-latek sobie to wyobrażał przeszło dekadę temu. W 2014 roku pomocnik trafił do akademii londyńskiej Chelsea. Był też etatowym reprezentantem Polski w kategoriach juniorskich, notując 14 występów w kadrze do lat 17 i kolejne 11 w drużynie U19.

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Koniec końców Adamczyk nie przebił się do szerokiej kadry czołowego zespołu Premier League i w styczniu 2016 roku trafił do Cracovii. Okazało się jednak, że poziom Ekstraklasy dla ofensywnego pomocnika też jest zbyt wysoki. Pierwsza liga natomiast okazała się wręcz skrojona pod jego umiejętności. Jego gra w Arce Gdynia sprawiła, że Czesław Michniewicz rozważał powołanie go do reprezentacji, a sam zawodnik został wybrany najlepszym piłkarzem sezonu 2021/22.

Oto nowy klub Huberta Adamczyka

Ostatecznie jednak Adamczyk nie trafił do seniorskiej kadry, ale zasłużył sobie na transfer do Zagłębia Lubin. Nie był to jednak dobry wybór, gdyż przez półtora sezonu zanotował zaledwie 5 meczów w Ekstraklasie. Pół roku temu został bez żalu oddany do Pogoni Grodzisk Mazowiecki, ale i tam nie zawojował świata. Przyszedł więc czas na zejście o jeszcze jedno piętro niżej.

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Pozyskanie Huberta Adamczyka ogłosiła bowiem drugoligowa Chojniczanka Chojnice. Ofensywny pomocnik został zaprezentowany przez klub w humorystyczny sposób, nawiązując do jego sporego doświadczenia z Anglii, Ekstraklasy oraz I ligi. Jak poinformowano, 28-latek podpisał kontrakt do końca sezonu 2026/27 z opcją jego przedłużenia o kolejne 12 miesięcy.

Ważne wzmocnienie Chojniczanki Chojnice

- To piłkarz o wysokiej jakości, bardzo dobrze wyszkolony technicznie, kreatywny i potrafiący dać zespołowi liczby w postaci bramek oraz asyst. Jego transfer znacząco zwiększy rywalizację w naszej kadrze i da nam nowe możliwości w grze ofensywnej. Wierzymy, że dzięki swoim umiejętnościom i doświadczeniu będzie ważnym wzmocnieniem naszego zespołu - słowa trenera Chojniczanki, Marka Brzozowskiego, cytuje oficjalna strona klubu.

Chojniczanka, która w zeszłym sezonie zajęła ósme miejsce w II lidze, przeprowadziła już swój 10. transfer w letnim okienku. Czy uda się stworzyć drużynę, która powalczy o awans na zaplecze Ekstraklasy? Już za kilka dni rozpoczną się drugoligowe rozgrywki, a w 1. kolejce do Chojnic przyjedzie spadkowicz - GKS Tychy.