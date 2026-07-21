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Oto faworyt do zdobycia Złotej Piłki po mundialu

Za nami mistrzostwa świata, które stanowią olbrzymią kartę przetargową dla kandydatów do zdobycia Złotej Piłki. Wśród faworytów do sięgnięcia po najważniejsze indywidualne trofeum przez cały turniej wymieniało się Lionela Messiego, Kyliana Mbappe czy Michaela Olise. Faworyt jest jednak zgoła inny - przynajmniej według rankingu przygotowanego przez portal GOAL.
Michael Olise i Kylian Mbappe
Fot. REUTERS/DAVID BUTLER II

26 października w Londynie przyznana zostanie Złota Piłka. Trofeum za 2025 rok padło łupem Ousmane'a Dembele i choć Francuz także w tegorocznym zestawieniu powinien być wysoko klasyfikowany, to jednak nie jest wymieniany w ścisłym gronie faworytów do sięgnięcia po kolejne indywidualne wyróżnienie.

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Sensacyjny faworyt do zdobycia Złotej Piłki

Zdania z pewnością są podzielone - tak to już przy Złotej Piłce bywa. Ile opinii, tylu faworytów. Przez cały tegoroczny mundial media - w szczególności te argentyńskie - huczały, że po raz dziewiąty w karierze Złotą Piłkę powinien zdobyć Lionel Messi, który z ośmioma bramkami i czterema asystami na koncie był jednym z najlepszych piłkarzy turnieju. Na poziomie klubowym z kolei poprowadził Inter Miami do wygranej w MLS Cup. Niemniej jednak, trudno wyobrazić sobie, żeby piłkarz występujący w lidze amerykańskiej miał zdobyć to trofeum. Będzie jednak jednym z głównych kandydatów, co podkreśla portal GOAL, ustawiając 39-latka w swoim rankingu na trzeciej lokacie.

Tuż przed nim plasuje się namaszczony przez niego następca, Lamine Yamal. 19-latek może zostać pierwszym w historii plebiscytu zawodnikiem, który sięgnie po Złotą Piłkę. Z tym że podczas mundialu nie błyszczał - w ośmiu meczach strzelił jednego gola i dołożył jedną asystę. Dużo lepiej młody skrzydłowy wyglądał na poziomie klubowym, zdobywając 26 bramek i notując 21 ostatnich podań. Z FC Barceloną Yamal zdobył mistrzostwo kraju oraz Superpuchar Hiszpanii.

Kto zatem jest faworytem portalu GOAL? Inny zawodnik z kadry mistrzów świata? Kylian Mbappe? Michael Olise? Skądże. Najwyżej ocenia się szanse Harry'ego Kane'a, który rozegrał fenomenalny sezon klubowy. W barwach Bayernu Monachium strzelił aż 73 gole i dołożył osiem asyst. Z bawarskim zespołem Anglik sięgnął po mistrzostwo Niemiec, DFB Pokal i Superpuchar. Z kadrą narodową z kolei zajął trzecie miejsce na mistrzostwach świata, strzelając sześć goli.

GOAL tuż za podium umieścił Olise, który ustanowił rekord siedmiu asyst podczas jednego mundialu, wyprzedzając słynnego Pelego. Francuz ponadto w barwach Bayernu strzelił 22 gole i dołożył 31 decydujących podań w ciągu całego sezonu.

Piąte miejsce w zestawieniu zajmuje jego rodak, Kylian Mbappe, który został królem strzelców MŚ z dziesięcioma golami na koncie. Nie wygrał jednak żadnego trofeum z Realem Madryt, choć był także najlepszym strzelcem w La Liga i w Lidze Mistrzów.

Najlepszy zawodnik mundialu wg FIFA, czyli Rodri, zajmuje szóstą lokatę. Za nim plasują się Ousmane Dembele, Erling Haaland, Chwicza Kwaracchelia i Pau Cubarsi, którego wybrano najlepszym młodym graczem mistrzostw świata.

Power Ranking Złotej Piłki 2026 wg GOAL:

  1. Harry Kane (Bayern Monachium / Anglia)
  2. Lamine Yamal (FC Barcelona / Hiszpania)
  3. Lionel Messi (Inter Miami / Argentyna)
  4. Michael Olise (Bayern Monachium / Francja)
  5. Kylian Mbappe (Real Madryt / Francja)
  6. Rodri (Manchester City / Hiszpania)
  7. Ousmane Dembele (PSG / Francja)
  8. Erling Haaland (Manchester City / Norwegia)
  9. Chwicza Kwaracchelia (PSG / Gruzja)
  10. Pau Cubarsi (FC Barcelona / Hiszpania)

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