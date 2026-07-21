Oto faworyt do zdobycia Złotej Piłki po mundialu

26 października w Londynie przyznana zostanie Złota Piłka. Trofeum za 2025 rok padło łupem Ousmane'a Dembele i choć Francuz także w tegorocznym zestawieniu powinien być wysoko klasyfikowany, to jednak nie jest wymieniany w ścisłym gronie faworytów do sięgnięcia po kolejne indywidualne wyróżnienie.

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Sensacyjny faworyt do zdobycia Złotej Piłki

Zdania z pewnością są podzielone - tak to już przy Złotej Piłce bywa. Ile opinii, tylu faworytów. Przez cały tegoroczny mundial media - w szczególności te argentyńskie - huczały, że po raz dziewiąty w karierze Złotą Piłkę powinien zdobyć Lionel Messi, który z ośmioma bramkami i czterema asystami na koncie był jednym z najlepszych piłkarzy turnieju. Na poziomie klubowym z kolei poprowadził Inter Miami do wygranej w MLS Cup. Niemniej jednak, trudno wyobrazić sobie, żeby piłkarz występujący w lidze amerykańskiej miał zdobyć to trofeum. Będzie jednak jednym z głównych kandydatów, co podkreśla portal GOAL, ustawiając 39-latka w swoim rankingu na trzeciej lokacie.

Tuż przed nim plasuje się namaszczony przez niego następca, Lamine Yamal. 19-latek może zostać pierwszym w historii plebiscytu zawodnikiem, który sięgnie po Złotą Piłkę. Z tym że podczas mundialu nie błyszczał - w ośmiu meczach strzelił jednego gola i dołożył jedną asystę. Dużo lepiej młody skrzydłowy wyglądał na poziomie klubowym, zdobywając 26 bramek i notując 21 ostatnich podań. Z FC Barceloną Yamal zdobył mistrzostwo kraju oraz Superpuchar Hiszpanii.

Kto zatem jest faworytem portalu GOAL? Inny zawodnik z kadry mistrzów świata? Kylian Mbappe? Michael Olise? Skądże. Najwyżej ocenia się szanse Harry'ego Kane'a, który rozegrał fenomenalny sezon klubowy. W barwach Bayernu Monachium strzelił aż 73 gole i dołożył osiem asyst. Z bawarskim zespołem Anglik sięgnął po mistrzostwo Niemiec, DFB Pokal i Superpuchar. Z kadrą narodową z kolei zajął trzecie miejsce na mistrzostwach świata, strzelając sześć goli.

GOAL tuż za podium umieścił Olise, który ustanowił rekord siedmiu asyst podczas jednego mundialu, wyprzedzając słynnego Pelego. Francuz ponadto w barwach Bayernu strzelił 22 gole i dołożył 31 decydujących podań w ciągu całego sezonu.

Piąte miejsce w zestawieniu zajmuje jego rodak, Kylian Mbappe, który został królem strzelców MŚ z dziesięcioma golami na koncie. Nie wygrał jednak żadnego trofeum z Realem Madryt, choć był także najlepszym strzelcem w La Liga i w Lidze Mistrzów.

Najlepszy zawodnik mundialu wg FIFA, czyli Rodri, zajmuje szóstą lokatę. Za nim plasują się Ousmane Dembele, Erling Haaland, Chwicza Kwaracchelia i Pau Cubarsi, którego wybrano najlepszym młodym graczem mistrzostw świata.

Power Ranking Złotej Piłki 2026 wg GOAL:

Harry Kane (Bayern Monachium / Anglia) Lamine Yamal (FC Barcelona / Hiszpania) Lionel Messi (Inter Miami / Argentyna) Michael Olise (Bayern Monachium / Francja) Kylian Mbappe (Real Madryt / Francja) Rodri (Manchester City / Hiszpania) Ousmane Dembele (PSG / Francja) Erling Haaland (Manchester City / Norwegia) Chwicza Kwaracchelia (PSG / Gruzja) Pau Cubarsi (FC Barcelona / Hiszpania)

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