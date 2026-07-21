Gigantyczna afera bukmacherska w Turcji! 3700 piłkarzy pod lupą śledczych

Według informacji opublikowanych przez resort, prokuratura przeanalizowała dane państwowego bukmachera IDDAA z lat 2020-2026 z platform internetowych. Po wnikliwej analizie podano do wiadomości publicznej, że aż 19 menadżerów klubów zrzeszonych w TFF jest podejrzanych o obstawianie wyników spotkań swoich drużyn.

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Afera bukmacherska w Turcji

Informacje, które zszokowały piłkarską część sceny publicznej nad Bosforem dotyczą siedmiu serwisów internetowych, które współpracują z państwowym bukmacherem: Misli, Nesine, Oley, Tuttur, Bilyoner oraz Birebin. Ponadto w aktach sprawy znalazło się miejsce dla danych finansowych firmy MASAK.

Śledztwo prokuratury wykazało, iż w zakazanych dla menadżerów piłkarskich działaniach wątpliwego sukcesu dokonał związany z Besiktasem Stambuł Tolga Kirgiz, który miał postawić w tym okresie aż 1488 zakładów. Niespełna 500 mniej (dokładnie 996 razy) czynu zabronionego dopuścić miał się Kerem Gurel, także związany z Besiktasem.

Trzeci na tej liście Avni Akdemir (Erzurumspor). W jego przypadku mówi się o 218 tego typu przypadkach. Ünsal Yamaner (Bandrmaspor) i Savas Tatil (Adanaspor) są oskarżeni o postawienie odpowiednio 144 oraz 124 zakładów bukmacherskich.

Aresztowania i przeszukania posesji

W toku postępowania aresztowano 17 osób oraz przeszukano wiele posesji w dziesięciu tureckich prowincjach, o czym mówił Minister Sprawiedliwości Akin Gurlek.

Pod lupą śledczych znalazło się także około 3700 piłkarzy z lig tureckich. Ponadto TFF zawiesiła około 150 arbitrów po tym, jak postawiono im zarzuty. Dodatkowo w proceder obejmować miał 25 zawodników z najwyższej klasy rozgrywkowej nad Bosforem oraz prawie 1000 piłkarzy z niższych lig. Wszyscy oni otrzymali zawieszenia na okres do dwunastu miesięcy.