Chicago Bulls przywitało Lewandowskiego. Tak go nazwali

Robert Lewandowski wciąż czeka na swój debiut w MLS. Mecz z Vancouver Whitecaps ostatecznie został przełożony z powodu ogromnego zadymienia wywołanego przez pożary lasów w Kanadzie. Wobec tego Polak w barwach Chicago Fire po raz pierwszy wystąpi najprawdopodobniej 23 lipca w hitowym starciu na wyjeździe z klubem Lionela Messiego - Interem Miami. Wcześniej czekały go pewne obowiązki marketingowe.

REKLAMA

Zobacz wideo

Lewandowski gościł u Chicago Bulls. Naprawdę tak go nazwali

Napastnik przy okazji swoich pierwszych dni w Chicago odwiedził inny tamtejszy klub, o wiele bardziej popularny w tym mieście - Chicago Bulls. Sześciokrotni mistrzowie NBA pochwalili się tym faktem w mediach społecznościowych. - Dziś pojawiła się legenda - napisali na platformie X.

Bulls wstawili także specjalny filmik. Widzimy na nim, jak Lewandowski wita się z kibicami, rozdaje autografy i robi wspólne zdjęcia. Uwieczniona została nawet rozmowa z jednym z fanów. - Zobacz, czy potrafisz zrobić wsad - mówił mu. - Musiałbym wyżej skakać - odpowiedział Lewandowski. Piłkarz zapozował też z koszulką Chicago Bulls. Oczywiście nie mogło na niej zabraknąć numeru "9" i nazwiska "Lewandowski".

Zobacz też: Liga Mistrzów: Gdzie oglądać Górnik - Fenerbahce? O której godzinie? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Legendarny klub pamiętał o Lewandowskim. To nie pierwszy raz

Chicago Bulls uwagę na transfer Lewandowskiego zwróciło zresztą nie po raz pierwszy. Zaraz po tym, jak został on ogłoszony, ekipa koszykarska skomentowała post informujący o tym fakcie zamieszczony przez profil MLS. - Witamy w Chicago, Lewy - napisała krótko.

Ostatnie dni były więc dla Lewandowskiego całkiem intensywne. W niedzielę nasz piłkarz był przecież obecny na finale mistrzostw świata Hiszpania - Argentyna. Świat obiegły nawet obrazki, jak cieszył się z trafienia swojego byłego klubowego kolegi z FC Barcelony - Ferrana Torresa. - Dobra robota, Hiszpanio! Gratulacje, Mistrzowie! - napisał Polak po spotkaniu.