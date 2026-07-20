Reprezentant Polski na wylocie! Nie został zgłoszony do pucharów

Od niedawna w składzie tureckiego Basaksehiru znajduje się dwóch reprezentantów Polski. Do Jakuba Kałuzińskiego, który trafił do Stambułu we wrześniu zeszłego roku z Antalyasporu za dwa miliony euro, dołączył Michał Karbownik, sprowadzony kilkanaście dni temu na zasadzie wolnego transferu z Herthy Berlin.

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"Nasz klub podpisał z nim trzyletnią umowę. Witamy Michała w naszej rodzinie i życzymy mu sukcesów w naszej pomarańczowo-granatowej koszulce" - poinformowano w klubowych mediach, potwierdzając ściągnięcie 25-latka. Karbownik podpisał trzyletnią umowę i już zanotował swój nieoficjalny debiut w towarzyskim starciu z Red Bullem Salzburg.

Złe wieści dla reprezentanta Polski. Poza kadrą na Ligę Konferencji

Kałuziński jednak radził sobie o wiele słabiej od przyjścia do Basaksehiru. 23-latek był zawodnikiem głębokiej rezerwy i zaliczył tylko 12 występów we wszystkich rozgrywkach. To duży regres piłkarza, który przez dwa lata spędzone w Antalyasporze, był podstawowym defensywnym pomocnikiem, a często pokazywał się z dobrej strony w ataku, notując aż dziesięć asyst.

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Teraz jednokrotny reprezentant Polski (zadebiutował w sparingu z Ukrainą w 2024 roku) dostał kolejny cios. Jak przekazuje Tomek Hatta z portalu igol.pl, Jakub Kałuziński nie został zgłoszony do kadry Basaksehiru na eliminacje Ligi Konferencji. "Poważny sygnał, że trzeba szukać nowego klubu" - skomentował.

Jakub Kałuziński na wylocie z Basaksehiru?

Kałuzińskiemu nie pomogła nawet zdobyta bramka w ostatnim sparingu Basaksehiru. Turecki zespół mierzył się z węgierskim Puskas Academy, a defensywny pomocnik wyszedł w pierwszym składzie. Tuż przed przerwą 23-latek został sfaulowany w polu karnym, a następnie wykorzystał podyktowaną "jedenastkę".

W kadrze piątej drużyny tureckiej Super Lig znalazł się za to Michał Karbownik. Basaksehir w II rundzie eliminacji Ligi Konferencji zmierzy się z Interem Turku. Pierwszy mecz odbędzie się 22 lipca w Stambule, a rewanż - 30 lipca w Finlandii. Zwycięzcy tej pary w kolejnej rundzie zagrają ze zwycięzcą dwumeczu między FC Vaduz (Liechtenstein) a Atletic Club d'Escaldes (Andora).