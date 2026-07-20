Przed kilkoma miesiącami Oskar Pietuszewski zamienił stadion przy ul. Słonecznej w Białymstoku na słoneczną Portugalię. Młody skrzydłowy został nowym piłkarzem FC Porto i chociaż trener Francesco Farioli zapowiadał, że będzie spokojnie wprowadzać Polaka do drużyny, znakomita dyspozycja Pietuszewskiego przyspieszyła ten proces.

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W osiemnastu występach w FC Porto reprezentant Polski strzelił trzy bramki i zanotował dwie asysty, dwukrotnie również wywalczył rzuty karne dla swojej drużyny. Zagrania 18-latka często okazywały się kluczowe dla losów spotkania, a jego rewelacyjna bramka zdobyta z Benfiką Lizbona potwierdziła skalę jego talentu.

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Teraz jednak FC Porto poinformowało o transferze kolejnego młodego skrzydłowego, gdyż nowym piłkarzem mistrzów Portugalii został Cardoso Varela. Portugalczyk ostatnie półtora sezonu spędził w Dynamie Zagrzeb, gdzie trafił po odejściu z... FC Porto. W zeszłym sezonie był rezerwowym w chorwackiej drużynie. 27 występów w lidze, pucharze i Lidze Europy, większość z ławki, przełożyło się na dwie bramki i asystę.

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Wcześniej Varela grał w drużynach juniorskich FC Porto, notując m.in. trzy mecze w Lidze Młodzieżowej UEFA. Jego odejście do Dynama było dość kontrowersyjne. Po upadku rozmów w sprawie nowego kontraktu, skrzydłowy podpisał umowę w Chorwacji. Portugalscy działacze próbowali zablokować ten ruch w FIFA, ale bezskutecznie.

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- Kiedyś zdarzyło się coś, co nie powinno mieć miejsca - tak teraz Varela komentuje całe zamieszanie, a jego słowa cytuje "A Bola". 17-latek powiedział, że powrót do Porto był jego marzeniem, ale droga do rywalizacji z Oskarem Pietuszewskim jest wciąż długa. - Chcę pomagać rezerwom, wywalczyć miejsce w pierwszej drużynie i godnie reprezentować klub - stwierdził w rozmowie z klubowymi mediami.

Varela docenia czas spędzony w Chorwacji. - To doświadczenie pomogło mi zarówno fizycznie, jak i psychicznie. Jestem dojrzalszy i sam podejmuję decyzje - przyznał, ciesząc się z powrotu do swojego macierzystego klubu. - Chcę powiedzieć kibicom, że zobaczą najlepszą wersję Cardoso Vareli - obiecał fanom.

Pierwsze oficjalne spotkanie FC Porto w sezonie 2026/27 odbędzie się 1 sierpnia. Mistrzowie Portugalii zmierzą się z sensacyjnym triumfatorem krajowego pucharu, drugoligowym Torreense, w meczu o Superpuchar. Tydzień później rozpoczną się rozgrywki ligowe, a w pierwszej kolejce Smoki podejmą Alverkę.