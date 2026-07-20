Tyle minut ma zagrać Lewandowski w meczu z Interem Miami

Wielu kibiców i ekspertów już nie może doczekać się debiutu Roberta Lewandowskiego w MLS. Była szansa, że 37-letni napastnik zadebiutuje w Chicago Fire w ubiegłym tygodniu, ale mecz jego drużyny z Vancouver Whitecaps został przełożony z powodu złych warunków atmosferycznych. W efekcie Polak prawdopodobnie pierwszy raz w MLS wystąpi 23 maja w hitowym starciu na wyjeździe z Interem Miami, drużyną, w której grają m.in. Leo Messi, Luis Suarez i Rodrigo de Paul.

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Świetna wiadomość ws. Roberta Lewandowskiego. Tyle może zagrać w debiucie w MLS

Czy to dobrze, że Lewandowski zadebiutuje w meczu wyjazdowym i to w dodatku z mistrzem MLS?

- Znów są absolutnie dwa zupełnie różne spojrzenia. Paradoksalnie, uważam, że z naszej polskiej perspektywy to gorzej, bo jednak ten widok ponad 40 tysięcy ludzi na trybunach, ta spektakularna prezentacja, która miała przykryć to, co wydarzyło się wcześniej [słaba prezentacja - red.]. Uważam, że prezentacja w Chicago byłaby efektowniejsza - przyznał Sebastian Staszewski w "Studiu Mundial" WP Sportowe Fakty.

Według niego jest realne, że Robert Lewandowski w meczu z Interem Miami zagra nawet 60 minut.

- Spotkałem Roberta w dniu meczu, kiedy już było wiadomo, że zostanie odwołany i jechał na stadion odbyć trening na siłowni. I powiedział: "Cieszę się. Potrenuję sobie jeszcze tydzień, wejdę na odpowiednie obroty". Wejście do gry tuż po wakacjach to nic przyjemnego. Nawet jak się jest Lewandowskim. Trener powiedział, że Robert miał grać 15 minut, ale spytałem go, czy wyobraża sobie, że Robert zagra od pierwszej minuty, to przyznał, że w drugim meczu 45 minut lub od początku, jeśli się będzie dobrze czuł. A wobec odejścia Cupersa to się wydaje realne. Znając Roberta, który potrafi powiedzieć trenerowi "zostaw mnie jeszcze na boisku 10-15 minut", może się okazać, że zrobi się z tego godzina - dodał Staszewski.

Mecz Inter Miami - Chicago Fire odbędzie się 23 lipca o godz. 1.30 czasu polskiego. Relacja na żywo na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.